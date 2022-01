शादी से पहले दोस्तों के साथ दूल्हे ने की खुफिया पार्टी, पता लगते ही दुल्हन ने तोड़ दिया रिश्ता!

किसी भी लड़के या लड़की के लिए शादी जीवन का अहम और बड़ा पड़ाव होता है. शादी के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और नए रिश्ते बन जाते हैं. इसलिए अपनी शादी से पहले हर लड़का या लड़की सोचते हैं कि वो अविवाहित होकर दोस्तों के साथ आखिरी बार मजे कर लें. ऐसा ही कुछ एक शख्स ने भी किया मगर जब उसकी खुफिया पार्टी (Groom’s Secret Party ) के बारे में उसकी होने वाली पत्नी (Woman Breaks Marriage with fiance) को पता चला तो उसने शादी ही तोड़ ली.

सोशल मीडिया साइट रेडिट पर हाल ही में एक महिला ने अपनी दुविधा को दूर करने के लिए लोगों से मदद मांगी. महिला ने बताया कि 3 हफ्ते बाद उसकी शादी होने वाली है. उसने और उसके मंगेतर ने तय किया था कि दोनों शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ बैचलर (Bachelor’s Party) और बैचलरेट पार्टी करेंगे. महिला ने कहा कि वो खूबसूरत जगह पर बने कैबिन में अपनी सहेलियों के साथ दिन बिताने गई थी जहां उन्हें स्पा का आनंद उठाना था. जबकि मंगेतर और उसके दोस्तों को किसी और स्पा में ऐसा ही करना था.

पार्टी का पता चलते ही गुस्से से लाल हुई महिला

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक जब शख्स पार्टी से लौटा तो उसने अपनी होने वाली पत्नी से बताया कि उसके दोस्तों ने बिना उसे बताए स्ट्रिप क्लब (Groom Went to Strip Club for Party Before Marriage) में पार्टी रख दी थी. स्ट्रिप क्लब वो जगह होती है जहां महिलाएं न्यूड होकर परफॉर्म करती हैं. ये सुनते ही महिला आगबबूला हो गई. उसने अपने होने वाले पति से पूछा कि कुछ महीनों पहले ही जब उसने ऐसा करने से उसे मना कर दिया था तो फिर उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी. शख्स काफी समझाने की कोशिश करता रहा मगर महिला उस दिन अपनी बहन के यहां रहने चली गई.

लोगों ने किया महिला का सपोर्ट

इसके बाद उसने शादी करने से ही इनकार कर दिया. शख्स ने उसे काफी मनाने की कोशिश की मगर महिला अब उस शख्स से शादी नहीं करना चाहती. उसने बताया कि उसकी बहन का कहना है कि वो ओवररिएक्ट कर रही है क्योंकि उसने खुद अपनी शादी में पति की बैचलर पार्टी के लिए स्ट्रिपर हायर किया था. महिला ने पोस्ट में लिखा कि उसने रिलेशनशिप में कुछ वैल्यूज बनाई थीं जिनके भरोसे वो रिश्ता चला रही थी मगर मंगेतर ने उन मूल्यों को तोड़कर उसका दिल दुखाया है. सोशल मीडिया पर भी लोग उसके सपोर्ट में हैं.

