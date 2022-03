कंगाली के कगार पर पहुंची महिला ने शुरू किया विचित्र काम, पुराने अंडरगार्मेंट्स बेचकर कमाने लगी रुपये

दुनिया में कई ऐसे विचित्र काम (Weird professions) हैं जिनके बारे में सुनकर हर कोई दंग हो जाता है. लोग अक्सर ऐसे काम कर ज्यादा पैसे तो कमा लेते हैं मगर उनके चर्चे खूब होने लगते हैं. हमने आपको कई ऐसे अजीबोगरीब कामों (Weird jobs) के बारे में बताया है जिसे आम लोग जल्दी पैसे कमाने के लिए करने लगते हैं मगर क्या आपने कभी सुना है कि कोई फेमस सिंगर (British singer started selling old undergarments on onlyfans) और रिएलिटी टीवी स्टार भी ऐसे काम करने लगे.

ब्रिटिश सिंगर केरी काटोना (Kerry Katona) अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं और विचित्र कारण से उनके काफी चर्चे हो रहे हैं. केरी इंडस्ट्री में जाना-माना चेहरा हैं मगर हाल ही में खबर आई कि वो एडल्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट ओन्लीफैंस (Adult subscription site onlyfans) पर कंटेंट क्रिएटर बन चुकी हैं. डेली स्टार की की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार केरी अब ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में ऐसा कुछ करने लगी हैं कि लोग शॉक में आ गए हैं.

पुराने अंडरगार्मेंट्स को बेचने का शुरू किया काम

रिपोर्ट की मानें तो केरी अपने सब्सक्राइबर्स से 1 महीने में 1900 रुपये सब्सक्रिप्शन चार्ज लेती हैं. इसके अलावा अब वो अपनी पुरानी अंडरवियर (Woman selling old underwears to fans on onlyfans) ओन्लीफैंस के जरिए बेचने लगी हैं. केरी अपनी पुरानी अंडरवियर या स्टॉकिंग को 500 रुपयों में बेच रही हैं जबकि पूरा सेट 5 हजार रुपये तक में बेच रही हैं. इसके अलावा, अपनी पुरानी ब्रा और अंडरवियर का सेट वो 10 हजार रुपयों में बेच रही हैं.

कंगाली के कगार पर पहुंच गई थी केरी

रिपोर्ट की मानें तो केरी अपने अकाउंट पर रेगुलर फोटोज और वीडियोज पोस्ट करती हैं. उन्होंने 1000 से ज्यादा कंटेंट पोस्ट किया है और उन्हें 2 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि वो ओन्लीफैंस से मोटी कमाई कर रही हैं और वेबसाइट ने उन्होंने डूबने से बचा लिया क्योंकि वो लॉकडाउन के शुरुआती वक्त में कंगाल होने के कगार पर आ चुकी थीं. उन्होंने बताया कि कंगाल होने के नजदीक आने के बाद ही उन्होंने ओन्लीफैंस अकाउंट बनाने का सोचा और तब से वो अब हर महीने लाखों की कमाई कर रही हैं. केरी का कहना है कि अब अपने अंडरगार्मेट्स बेचकर भी वो काफी कमाई कर रही हैं.

