VIDEO: महिला ने गजब तरीके से काटा कुत्ते का नाखून, ध्यान बांटने के लिए मुंह से चम्मच पकड़कर खिलाती रही खाना

इंसान हो या पालतू जानवर, उन्हें नेलकटर जैसी किसी भी धारदार चीज से अपना नाखून काटने में डर ही लगता है. अब इंसान को तो समझा बुझाकर उसके नाखून काटे जा सकते हैं पर जानवरों को समझा पाना काफी मुश्किल है. ऐसे में उनका ध्यान बांटना ही एक मात्रा चारा होता है. पर वो भी कोई आसान काम नहीं है. हाल ही में एक महिला का वीडियो वायरल (Woman clipping dog nails video) हो रहा है जो अपने पालतू कुत्ते के नाखून काटती नजर आ रही है.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden अक्सर जानवरों से जुड़े मजेदार वीडियोज (amazing animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक महिला अपने पेट डॉग का नाखून (pet dog nail clipping video) काट रही है. कुत्ते बहुत शरारती होते हैं और उन्हें एक जगह स्थिर होकर बैठना नहीं पसंद है. ऐसे में अगर उनके नाखून काटे जाएं तो वो पैर हिला सकते हैं और उन्हें बुरी तरह चोट भी लग सकती है. खतरे से बचने के लिए महिला ने काफी अनोखा तरीका खोज निकाला.

The only way to get the nails done.. 😂 pic.twitter.com/Br0sBBucRY

— Buitengebieden (@buitengebieden) November 17, 2022