ब्रेकअप के बाद बॉयफ्रेंड और उसकी नई गर्लफ्रेंड का खून करने पहुंची महिला! हादसे में गंवा दी अपनी ही जान

बदले की भावना आग से कम नहीं है जिसमें इंसान दूसरे को जलाने के बारे में सोचता है मगर खुद ही जल जाता है. लोग अक्सर गुस्से में किसी से बदला (Revenge) लेना चाहते हैं मगर ये भूल जाते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एक महिला (Australian woman revenge from ex boyfriend) ने भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने का मन बनाया मगर उसने अपने बॉयफ्रेंड और उसकी नई गर्लफ्रेंड (Woman died while trying to kill ex boyfriend) के लिए जो गड्ढा खोदा था, वो खुद भी उसमें गिर गई और उसकी मौत हो गई.

ब्रिस्बेन (Brisbane) में बीते 10 मार्च को एक हैरान करने वाली घटना घटी है. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 31 साल की एक सनकी महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी भी जान ले ली. रिपोर्ट के मुताबिक सारा मज (Sarah Mudge) अपने एक्स बॉयफ्रेंड स्टैंली ओबी (Stanley Obi) के घर रात 2 बजे घुसीं और घर में आग लगा दी. उन्होंने घर में पेट्रोल छिड़का और उसे आग के हवाले कर दिया.

घर में लगा दी आग, एक्स के साथ खुद की भी गई जान

ओबी की नई पार्टनर और तीन बच्चे इस हादसे में बच गए मगर ओबी और सारा नहीं बच पाए. एक पड़ोसी ने ओबी को आगे से बाहर निकाला मगर उसकी तबीयत इतनी गंभीर थी कि वो बच नहीं पाया. बचाव दल ने सारा की लाश बाद में आग से बाहर निकाली. ओबी की नई गर्लफ्रेंड ने बताया कि सारा पिछले कुछ वक्त से उसे सोशल मीडिया पर जान से मार देने की धमकी दे रही थी.

कैसे शुरू हुई दोनों में दुशमनी

अब आपको बताते हैं कि आखिर किन घटनाओं से इस हादसे को अंजाम दिया. दरअसल, सारा और ओबी साल 2017 में मिले और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी. इस बीच दोनों के 3 बच्चे हो गए. सारा और ओबी के दोस्तों ने डेली मेल ऑस्ट्रेलिया को उनके रिलेशनशिप से जुड़ी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ओबी नहीं चाहता था कि बिना शादी के दोनों बच्चे पैदा करें. सारा पर बच्चे पैदा करने की सनक सवार थी और वो कुल 6 बच्चे पैदा करना चाहती थी मगर चैथे बच्चे के बाद ओबी ने जब इनकार कर दिया तो सारा ने उसे रिलेशनशिप से बाहर होने के लिए कहा और ये भी बोला कि वो ओबी को सिर्फ एक स्पर्म डोनर की तरह मानती है जिसके जरिए वो बच्चे पैदा कर सकती है. उसने सोशल मीडिया के जरिए अफ्रीकन स्पर्म डोनर की तलाश कर दी जिससे उसके बाकी के बच्चे भी पहले के बच्चों की ही तरह लगें. सारा की दोस्त ने कहा कि सारा ऐसा कभी खुद से नहीं कर सकती थी और जरूर ओबी ने उसे इस हद तक उकसाया होगा कि उसने ये कदम उठा लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने ही घरेलू हिंसा के मामले दर्ज करवाए थे.

