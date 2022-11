VIDEO: जब 'दुनिया की सबसे बड़ी शार्क' से हुआ महिला का सामना, 20 फीट के जीव के आगे बच्चे जैसी लगी गोताखोर

जब धरती पर रहने वाले सबसे खौफनाक जीवों की बात आती है तो लोगों को ज्यादातर जमीन पर रहने वाले जीव ही ध्यान में आते हैं. शेर, बाघ, सांप, मगरमच्छ आदि जैसे जीवों को ही सबसे खतरनाक माना जाता है पर पानी के अंदर रहने वाले जीवों का क्या! सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं ग्रेट व्हाइट शार्क (Great white shark) जिनके आगे इंसान समेत अन्य जीव किसी लायक नहीं लगते हैं. एक बार एक महिला का सामना बेहद विशाल शार्क (woman diver with shark video) से हुआ था जिसका वीडियो वायरल होता रहता है.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर हाल ही में एक वीडियो (amazing videos) शेयर किया गया है जो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक गोताखोर शार्क (diver with shark video) के बगल में तैरती दिख रही है. ये कोई ऐसी-वैसी शार्क नहीं, दुनिया की सबसे लंबी शार्क में से एक, ग्रेट व्हाइट शार्क (biggest shark in the world) है. आपको बता दें कि 15 जनवरी 2019 को ओशन रैमसे और उनकी टीम का सामना इस शार्क से हुआ था. यूट्यूब अकाउंट एक्सप्लोर लाइव नेचर कैम्स पर इस वीडियो को 21 जनवरी को पोस्ट किया गया था. ये वीडियो हवाई के ओहाऊ आइलैंड के पास रिकॉर्ड किया गया था.

On Jan. 15th 2019, Ocean Ramsey and her team encountered what is possibly the largest great white shark ever recorded. Full video: https://t.co/rwpZuxr4u0pic.twitter.com/uGyGQoM3rI

