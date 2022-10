महिला की जादूई ड्रेस देखकर उड़े सभी के होश, धूप में हो गई सफेद से गुलाबी! वायरल हो रहा है वीडियो

आपने जानवरों को रंग बदलते देखा होगा, कलम की स्याही को रंग बदलते देखा होगा…यहां तक कि आपने शायद इंसानों को भी रंग बदलते देखा हो पर क्या आपने कभी महिलाओं के कपड़ों को रंग बदलते देखा है? नहीं, हम कपड़ों के रंग उड़ जाने, या फिर धुलते वक्त किसी दूसरे कपड़े का रंग, दूसरे पर चढ़ जाने की बात नहीं कर रहे हैं. हम तो आपको एक ऐसी ड्रेस (Colour changing dress video) के बारे में बता रहे हैं जो धूप में जाते ही अपना कलर चेंज कर लेती है.

इंस्टाग्राम यूजर @izzipoopi एक फैशन इंफ्लूएंसर हैं जिन्हें 1 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो (colour of dress change in sun video) पोस्ट किया है जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो की खासियत ये है कि वो एक ऐसी ड्रेस (dress change colour in sunlight) दर्शकों को दिखा रही हैं जिसका रंग बदलता है. इस वीडियो को देखकर आपको एहसास होगा कि विज्ञान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में किस तरह की नई-नई चीजों का आविष्कार हो रहा है.

View this post on Instagram A post shared by IZZI (@izzipoopi)



धूप में जाते ही बदल गया महिला के ड्रेस का रंग

महिला वीडियो में सफेद रंग की एक ड्रेस पहनी है और लोगों को बता रही है कि ये ड्रेस भी रंग बदलती है. कमरे में उसकी ड्रेस सफेद रंग की रहती है पर जब वो बाहर निकल कर धूप में जाती है तो उसकी ड्रेस का रंग बदल जाता है और वो गुलाबी रंग की हो जाती है. उसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि वो कुछ पल पहले सफेद रंग की थी. जब वो फिर से छांव में आती है तो ड्रेस सफेद हो जाती है.

वायरल हो रहा है वीडियो

ये वीडियो लोगों को इतना पसंद आया कि इसे 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 22 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है. बहुत से लोग कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक ने कहा कि बेहद अनोखी ड्रेस है. वहीं एक ने कहा कि इसका फैब्रिक ज्यादा वक्त तक अच्छा नहीं बना रहेगा. एक ने कहा कि उसे ये ड्रेस नहीं चाहिए, बस कहीं से इस ड्रेस का फैब्रिक मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा.

