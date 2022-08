VIDEO: सिर्फ डंडे का इस्तेमाल कर के महिला ने भगा दिए दो सांप, स्विमिंग पूल में तैरता आया नजर

सांप चाहे टीवी पर दिख जाए या फिर जू के किसी बंद पिंजड़े में, उसे देखकर किसी को भी डर लग सकता है, मगर जब वही सांप किसी के ठीक सामने आ जाए तो डर लगना लाजमी है. अमेरिका (American woman fights black snake video) की एक महिला के सामने एक नहीं, दो सांप आ गए मगर वो डरी नहीं. उसकी हिम्मत देखकर आपको जरूर डर लग जाएगा. सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम यूजर ‘सारा हैच’ ने हाल ही में अपने अकाउंट पर एक वीडियो (woman drives away black snake video) पोस्ट किया है जो काफी चौंकाने वाला है. वीडियो में एक महिला सांप को डंडे (woman driving away snake with stick) से भगाती दिख रही है. सांप देखने किसी की भी डर के मारे हालत खराब हो सकती है मगर इस वीडियो में महिला ने जिस तरह हिम्मत दिखाई वो काबिल-ए-तारीफ है. सारा ने वीडियो के साथ जानकारी में लिखा कि वीडियो में दिख रही महिला उसकी मां है और ये वीडियो फ्लोरिडा का है.

महिला ने भगाया काला सांप

वीडियो में दिख रही महिला ने अपने हाथों में एक डंडा पकड़ा हुआ. स्विमिंग पूल के ठीक बगल में वो खड़ी हुई है. वहां एक काले रंगा का बड़ा सांप तेजी से रेंगता दिख रहा है. वो महिला की तरफ बढ़ रहा है मगर वो डंडे से उसे दूर करती जा रही है. थोड़ी दूर पर एक और काला सांप रेंगता नजर आ रहा है. डंडे के बार-बार वार से सांप इतना डर जाता है कि स्विमिंग पूल में कूद जाता है तो तेजी से तैरता हुआ दिखाई देता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 7 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि फ्लोरिडा में ऐसे दृश्य कई बार देखने को मिल जाते हैं. एक शख्स ने बताया कि वीडियो में दिख रहे सांप का नाम ब्लैक रेसर (black racer snake) है. ये जहरीले नहीं होते हैं और लोग इन्हें अपने घरों में रहने देते हैं क्योंकि ये चूहे खाते हैं तो घरों को चूहों से आजाद रखते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार ये सांप काटते तो हैं मगर इनमें जहर नहीं होता है. एक महिला ने कहा कि वीडियो में दिख रही औरत ने इस स्थिति को और भी खराब कर दिया है, अब उसे स्विमिंग पूल से सांप को भगाना पड़ेगा.

