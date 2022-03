अस्पताल में बच्चे को जन्म दे रही थी मां, अचानक हुआ कुछ ऐसा कि बाहर निकल आईं आंखें! चौंकाने वाली है वजह

किसी भी महिला के लिए मां बनना जितना खुशी का एहसास देता है उससे कहीं ज्यादा उसके लिए चुनौतीपूर्ण (Challenges during pregnancy) होता है. प्रेग्नेंसी के दौरान उनके शरीर में कई बदलाव होते हैं जिनसे उन्हें मुश्किलें होती हैं. डिलिवरी के बाद बच्चे के पालन-पोषण में मां को दिन-रात एक कर देना होता है मगर इन सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है डिलिवरी का वक्त जब मां को लेबर पेन (How women face labour pain) झेलना पड़ता है. हाल ही में एक महिला ने बताया कि लेबर पेन के दौरान उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसकी आंखें बाहर (eyes bulge out during pregnancy) आ गईं.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 23 साल की बेथनी कॉलिन्स (Bethany Collins) ने अपनी हॉस्पिटल की एक फोटो शेयर की जिसमें उनकी बाईं आंख ज्यादा ही बाहर निकली दिख रही है. जबकि दाईं आंख भी काफी बाहर (Eyes bulge out during labour pain) निकली है. मगर बेथनी की आंखों की ऐसी हालत शुरू से ऐसी नहीं थी. उन्होंने बताया कि लेबर पेन के दौरान जब डॉक्टर पुश करने को कहते हैं तो उन्होंने इतनी जोर से पुश किया कि उनकी आंखों पर भी जोर पड़ा और वो बाहर की ओर निकल आई.

डिलिवरी के दौरान बाहर की तरफ उभर आईं आंखें

उन्होंने बताया कि इसके बावजूद भी वो काफी खुश थीं और अपनी बेटी को देखकर सारा दर्द भूल गई थीं. वेबसाइट से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में उनकी आंख फिर से ठीक हो गई थी. करीब 6 हफ्ते बाद आंखों ने अपनी जगह दोबारा ले ली थी. उन्हें किसी भी तरह लंबे वक्त के लिए कोई समस्या नहीं पैदा हुई. वैसे आपको बता दें कि ये सुनने में जितना भी अजीबोगरीब लगे पर डॉक्टरों के अनुसार डिलिवरी (Why women’s eyes bulge out during delivery) के दौरान आंखों का बाहर निकल आना बहुत आम बाद होती है.

क्यों बाहर निकल आईं आखें?

रिपोर्ट की मानें तो आंखें बाहर की तरफ इसलिए निकल आती हैं क्योंकि लेबर पेन के वक्त औरतें पीड़ा के चलते बहुत ज्यादा प्रेशर से पुश (Eyes bulge out due to pressure in labour pain) करती हैं जिससे आंखों पर बहुत जोर पड़ता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ औरतों की आंखों से खून भी आ चुका है. एक महिला ने बेथनी के टिकटॉक वीडियो पर कमेंट कर बताया कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था और डिलिवरी के वक्त आंखों से खून आ गया था. ये अनुभव सुनकर कई महिलाएं डरी हुई भी नजर आईं और उन्होंने बच्चे पैदा करने से ही तौबा कर लिया. एक ने लिखा कि इन्हीं सब कारणों की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती.

