एडल्ट डॉल के लिए कंपनी ने बिना सहमति के इस्तेमाल किया महिला का चेहरा! पता चलने पर खिसक गई पैरों तले जमीन

डॉल्स बनाने और बेचने का मार्केट काफी ज्यादा है. एक ओर जहां बच्चे गुड्डे-गुड़िया से खेलना पसंद करते हैं तो दूसरी ओर वयस्क लोग रोमांच के लिए एडल्ट डॉल्स का इस्तेमाल करते हैं. मगर इन डॉल्स के चेहरे बेहद मुश्किल से बनाए जाते हैं. कभी भी ऐसी डॉल्स पर बिना किसी महिला की इजाजत (Adult Doll Face) के चेहरा नहीं लगाया जाता है. हालांकि एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिसको जानने के बाद उसके होश उड़ गए. बिना महिला की मर्जी के उसका चेहरा एक एडल्ट डॉल (Woman’s Face on Adult Doll) पर इस्तेमाल कर लिया गया.

इजरायल डिफेंस फोर्स (Israel Defence Force) में काम कर चुकीं 25 साल की येइल कोहेन एरिस (Yael Cohen Aris) सोशल मीडिया का जाना-माना नाम हैं. उनके लाखों चाहने वाले हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. हाल ही में येइल चर्चा में हैं. वो इसलिए कि एक डॉल बनाने वाली कंपनी ने बिना उनकी मर्जी के डॉल्स (Woman’s Face used on Doll without Consent) पर उनके चेहरे का इस्तेमाल कर लिया.

कंपनी ने बिना महिला की सहमति लिए ही उसका चेहरा इस्तेमाल कर लिया. (फोटो: Doll Studio)

कंपनी ने डॉल पर लगाया महिला का चेहरा

डॉल स्टूडियो (Doll Studio) नाम की फर्म ने बिना येइल (Yael Doll Face) की सहमति के गुड़िया पर उनका चेहरा लगा दिया. साथ ही उन्होंने होंठ के नीचे एक बर्थ मार्क को भी कॉपी कर लिया. इतना ही काफी नहीं था कि कंपनी ने महिला का पहला नाम भी कॉपी कर लिया और डॉल्स की उस रेंज को येइल नाम दिया है. डेली स्टार वेबसाइट से बात करते हुए येइल ने कहा- एक बार कोई मेरे पास ये बताया आया कि मेरे जैसी शक्ल की एक एडल्ट डॉल मार्केट में उपलब्ध है पर तब मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया. मगर दूसरी बार जब किसी ने ऐसा बताया तो मैं हैरान हुई और तुरंत उस कंपनी की साइट पर जाकर उसके प्रोडक्ट्स चेक किये.

डॉल की सप्लाई बंद कराना चाहती है महिला

महिला ने बताया कि उन प्रोडक्ट्स में उसे येइल नाम की डॉल दिखी जिसका चेहरा हूबहू उसके जैसा था. महिला का ब्यूटी मार्क भी कॉपी कर लिया गया था. महिला ने ये भी बताया कि कंपनी ने गुड़िया का प्रचार करने के लिए उनकी असली तस्वीरों और वीडियोज को डॉल के प्रोफाइल के साथ इस्तेमाल किया था. जब से येइल को इस बारे में पता चला है तब से वो काफी चिंतित हैं और अच्छे वकील की तलाश में हैं जो उनकी इस समस्या का हल करे. येइल चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनके चेहरे वाली डॉल को कंपनी हटाए और उसकी सप्लाई बंद करे.

