VIDEO: होटल की बालकनी से जिराफ को खाना खिलाती नजर आई महिला, मजे से अंदर सिर घुसाकर कर लेते हैं 'लंच'!

आपने कभी ना कभी जानवरों को खाना तो खिलाया ही होगा. आमतौर पर लोग अपने घरेलू जानवरों को खाना खिलाते हैं, कई बार वाइल्डलाइफ सफारी या जू में जानवरों को खाना खिला देते हैं मगर क्या आपने कभी किसी जंगली जानवर को बिल्कुल सामने अपने होटल की बालकनी से खाना खिलाया है? इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने होटल की बालकनी (Woman feeding giraffe from hotel balcony) से 2 जिराफ को खाना खिलाते दिख रही है.

अपने अमेजिंग वीडियोज के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर जानवरों से जुड़े बड़े ही मजेदार वीडियोज नजर आ जाते हैं. इन वीडियोज में जानवरों का काफी क्यूट (Cute animal videos) अवतार दिख जाता है. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला अपनी बालकनी (Giraffe hotel in Kenya) से जिराफ को खाना खिला रही है. दोनों बड़े मजे से उससे खाना खाते दिख रहे हैं.



जिराफ को खाना खिलाती नजर आई महिला

ट्विटर पोस्ट के अनुसार ये वीडियो केन्या के नायरोबी में स्थित जिराफ मैनर नाम के होटल का है जहां जिराफ होटल की खिड़कियों से अंदर मुंह घुसाकर खाना खा लेते हैं. इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक शख्स ने इस होटल से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक बड़े डाइनिंग एरिया में एक शख्स लंच कर रहा है और दो जिराफ खिड़की से अंदर मुंह घुसाए हुए हैं. उनमें से एक जिराफ शख्स के कॉफी मग से कॉफी भी पी लेता है.

“Haha this is great… I didn’t want to drink anymore of this anyways haha…”

Cc: hjalmar11 pic.twitter.com/NAisiqC2N5

— DAPPER DON DHARSHI • K A M I L • (@SoloFlow786) May 1, 2022