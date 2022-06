स्कूटी से अपने आप गिरी महिला, पीछे आ रहे बाइक सवार शख्स पर लगाने लगी आरोप! कैमरे में कैद हुई घटना

हादसे कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क होकर गाड़ी चलाने की जरूरत है. कहते हैं कि सड़क हादसे हमेशा सामने वाले की गलती से होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है. इस बात का सबूत हाल ही में एक वीडियो (Woman fell from scooty on road put blame on biker video) में देखने को मिला जिसमें एक महिला और उसका साथी अपने आप बीच सड़क पर गिर गए मगर उसने तुंरत पीछे आ रहे बाइक सवार पर इल्जाम मढ़ दिया. कई लोगों ने इस वीडियो को फेक भी बताया है, उनका कहना है कि वीडियो स्क्रिप्टेड है. ऐसे में न्यूज18 हिन्दी इस वीडियो के सच होने का दावा नहीं करता.

काफी वक्त पहले आपने एक खबर तो जरूर सुनी होगी जिसमें एक महिला ने पुरुष पर छेड़खानी का इल्जाम लगा दिया था जो बाद में गलत साबित हुआ था. इस तरह की घटनाओं के साथ मर्द भी अब सतर्क हो गए हैं. इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ये सतर्कता सामने दिखाई दे रही है. वीडियो में एक महिला और उसका साथी अचानक सड़क पर स्कूटी (woman fell from scooty viral video) से गिर जाते हैं जिसके बाद वो पीछे आ रहे बाइक चालक (woman put blame on biker for falling viral video) पर ही उन्हें गिराने का आरोप लगाने लगती है.



महिला ने एक्सिडेंट के बाद बाइक चालक पर ही लगा दिया आरोप

वीडियो में एक महिला और एक पुरुष स्कूटी से जा रहे हैं जब अचानक उनका संतुलन बिगड़ता है और वो दोनों बीच रोड पर गिर जाते हैं. पीछे आ रहा बाइक चालक उनसे थोड़ी दूर पर गाड़ी को रोकता है और घटना देखने लगता है. तभी महिला उसे व्यक्ति से लड़ाई करने लगती है और कहती है कि उसने गाड़ी भिड़ा दी. युवक कहता है कि गाड़ी तो स्कूटी से छुई भी नहीं तो महिला ने उत्तर दिया कि वो अपने से तो गिर नहीं सकती! तब शख्स ने उसे वीडियो दिखाने की बात कह दी.

वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर लोग इस बात के लिए तसल्ली जता रहे हैं कि अच्छा हुआ शख्स के पास कैमरा था जिससे सारी घटना रिकॉर्ड हो गई नहीं तो वो भी झूठे मामले में फंस जाता. ट्विटर यूजर सागर कुमार ने वीडियो को पोस्ट किया जिसे 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

