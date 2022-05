VIDEO: फोटो खिंचवाते वक्त व्हीलचेयर पर बैठे बुजुर्ग शख्स पर गिरी महिला! रिएक्शन देख आ जाएगी हंसी

हादसे कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं मगर कुछ हादसे इतने फनी हो जाते हैं कि उन्हें देखकर ठहाके लगने लगते हैं. कभी कोई प्रैंक या कभी गलती से किसी का गिर पड़ना जिसमें किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें लोग खूब हंसते हैं. सोशल मीडिया ऐसे हादसों के वीडियोज का भंडार है. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो (Woman fell on old man sitting on wheel chair) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अचानक से व्हीलचेयर पर बैठे बुजुर्ग शख्स की गोदी में जा गिरी.

मजेदार वीडियोज (Funny videos) के लिए फेमस सोशल मीडिया अकाउंट लैड बाइबल (LADBible) पर अक्सर ऐसे वीडियोज दिख जाते हैं जो आपको हैरान तो करते ही हैं, साथ में हंसने पर मजबूर भी कर देते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला की लापरवाही का नतीजा ये होता है कि उसे भीड़ में शर्मिंदा (Woman embarrased after falling on old man) होना पड़ जाता है.

The second-hand embarrassment I got from this 😬😂 🎥: beauty.bychlo (IG) pic.twitter.com/5G2Y7oy9vp — LADbible (@ladbible) May 9, 2022



बुजुर्ग शख्स पर गिर पड़ी महिला

वीडियो में एक भीड़भाड़ वाली जगह नजर आ रही है. उसमें एक महिला और एक शख्स फोटो खिंचवा रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी फंक्शन का वीडियो है. दोनों ने अपने हाथ में ड्रिंक पकड़ा है और फोटो क्लिक करवाने में जुटे हैं कि अचानक महिला का बैलेंस बिगड़ता है और वो पीछे की तरह गिरने लगती है. हैरानी की बात ये है कि उसके पीछे व्हीलचेयर पर एक बुजुर्ग आदमी को एक व्यक्ति ले जा रहा है. महिला सीधे जाकर व्हीलचेयर पर बैठे शख्स की गोद में गिर पड़ती है. वो तुरंत अपने आप को संभालती है और शर्मिंदा होते ही जब पीछे देखती है तो और दंग हो जाती है. उसके चेहरा का रिएक्शन काफी फनी है.

वीडियो पर लोगों ने किया कमेंट

वीडियो को ट्विटर पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि बहुत से लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने कमेंट में लिखा कि पहली महिला के गिरने से दूसरी महिला को भी टक्कर लगी और तीसरी महिला से जा भिड़ी. उस तीसरी महिला का रिएक्शन भी बेहद फनी है. एक शख्स ने कहा कि जब बुजुर्ग शख्स वहां से गया होगा तो उसने जरूर आंख मारी होगी. एक ने कहा है कि वो पक्का लड़कियों से ऐसे ही भिड़ता रहता होगा. एक शख्स का पूरा ध्यान तो बियर पर था. उसने कहा कि महिला के गिरने से बियर की एक बूंद भी नहीं छलकी.

