महिला को अपने घर में दिखा खुफिया दरवाजा, अंदर मिले 70 साल पहले लिखे प्रेम पत्र! पढ़कर उड़ गए होश

पुराने घरों में अक्सर कई ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनके बारे में मालिकों को भी नहीं पता होता. घरों से लोगों की भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं और जब उस घर से जुड़ी चीजों के बारे में दूसरों को पता लगता है तो वो हैरान हो जाते हैं. हाल ही में अमेरिका की एक महिला (American woman found secret room in house) के साथ ऐसा ही हुआ है. उसे अपने मकान में खुफिया दरवाजा मिला जिसके अंदर उसे हैरान करने वाली चीज (Woman found hundreds of love letters) मिली.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एना प्रिलामैन (Anna Prillaman) ने जब वर्जिनिया के रिचमंड (Richmond, Virginia) में घर खरीदा था तो उन्हें नहीं पता था कि उससे जुड़ा एक राज भी है. वो अपने पालतू कुत्ते के साथ रहती हैं. एक दिन वो अपने घर की सफाई कर रही थीं जब उन्हें एक खुफिया दरवाजा मिला. दरवाजे को खोलते ही उन्हें एक अलमारी मिली जिसके अंदर कई लव लेटर (Love letters of old couple found in room) थे.

महिला ने बताया कि उसे खुफिया अलमारी में सैंकड़ों प्रेम पत्र मिले. (फोटो: WTVR)

अलमारी में मिली चिट्ठियां

WTVR-TV की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें अलमारी में 2 डिब्बे मिले जिसमें सैंकड़ों चिट्ठियां थीं. जब उन्होंने उसे पढ़ा तो वो समझ गईं कि वो एक प्रेम पत्र है. रिपोर्ट के अनुसार चिट्ठी को बेटी सू नाम की महिला को वैंन्स नाम के शख्स ने लिखा था. उसमें पूरे-पूरे वाक्य लिखे हुए थे और ग्रामर के तौर पर अंग्रेजी भी अच्छी थी. डेट से वो समझ गईं कि लेटर सालों पुराने थे जब स्लैंग या इमोजी नहीं बनाए जाते थे. चिट्ठी से उन्हें पता चला कि वो दोनों जॉन मार्शल हाई स्कूल में साथ पढ़ा करते थे. उसमें काफी पर्सनल बातें थीं इसलिए उन्होंने चिट्ठियों को थोड़ा सा पढ़ा और फिर आगे पढ़ने में उन्हें लगा कि वो प्राइवेसी का हनन है. एना ने तय किया कि वो कपल के किसी रिलेटिव को ये लेटर भेज देंगी.

कपल के पोते को भेज दी जाएगी चिट्ठियां

काफी ढूंढने के बाद उन्हें ऑरिगॉन के एक 30 साल के शख्स डैल्टन लॉन्ग के बारे में पता चला जो कपल का पोता था. उसने बताया कि वैन्स और बेटी ने शादी की और 50 सालों तक एक दूसरे के साथ रहे. लॉन्ग ने बताया कि वो एना के घर में ही पले-बढ़े मगर उन्हें लेटर के बारे में नहीं पता था. अब लॉन्ग के पास वो चिट्ठियां भेज दी जाएंगी. इन चिट्ठियों से कपल के लव स्टोरी के बारे में पता चला जिसे पढ़कर एना काफी भावुक हो गई थीं.

