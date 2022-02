5 साल तक रखे बर्गर पर नहीं पड़ा कोई फर्क, न खराब हुआ न ही बदला रंग-रूप !

What happens to a burger after 5 years : फास्ट फूड (Fast Food Impact) में बर्गर किसे पसंद नहीं होता? अगर तुरंत के तुरंत भूख मिटानी हो, तो इससे बेहतर दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता. सोचिए, इसी बर्गर को अगर कई सालों तक रख दिया जाए, तो इसका क्या हाल होगा? अगर आपको लग रहा है कि ये सड़ जाएगा या इसकी शक्ल बिगड़ (Burger Remains in Perfect Condition after 5 years) जाएगी तो यकीन मानिए आप बिल्कुल गलत हैं.

Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में रहने वाली एक महिला को 5 साल बाद अपनी अलमारी से मैकडॉनल्ड का बर्गर मिला. महिला ने उस पर जब खरीदने की तारीख देखी और बर्गर की हालत देखी तो वो दंग रह गई. महिला ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो कभी भी मैकडॉनल्ड का बर्गर नहीं खाएगी.

5 साल बाद भी चकाचक था बर्गर

महिला का नाम मेगन कॉन्ड्री है और वो क्रिसमस की सफाई के दौरान अपने कार के पीछे से उसे ये बर्गर मिला था, जो उसने किसी वक्त ये सोचकर रख दिया था कि वो बाद में खाएगी. मेगन ने साल 2017 में ये बर्गर खरीदा था, जो तारीख पैकेट पर लिखी हुई थी. हैरानी की बात ये थी कि मेगन ने जो चीज़ बर्गर खरीदा था, वो वैसा का वैसा था. न तो उसमें से सड़ने की गंध आ रही थी, न ही बर्गर देखने में कहीं से बिगड़ा था. बर्गर में लगी चीज़ भी खराब नहीं दिख रही थी. 5 सालों में बर्गर में जो बदलाव आया था, वो सिर्फ उसका सूखकर सख्त हो जाना था. बर्गर के बन पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे, जिसे फेंककर मारने से कांच भी टूट जाए.

क्यों नहीं खराब हुआ बर्गर ?

मेगन का बर्गर इसलिए बाहर से खराब नहीं हुआ क्योंकि बर्गर के खराब होने की पहली शर्त होती है नमी. बर्गर जिस जगह पर रखा हुआ था, वहां कोई फंगस या बैक्टीरिया नहीं पनपने पाया. यही वजह है कि बर्गर दिखने में वैसा ही रहा, सिर्फ वो सूखकर कड़ा हो गया था. किसी भी चीज़ में बैक्टीरिया या फंगस के पनपने के लिए नमी सबसे ज्यादा ज़रूरी है. अगर नमी नहीं है तो चीज़ सड़ेगी नहीं बल्कि सूख जाएगी.

