महिला को लॉकडाउन के दौरान मिला कुत्ते का बच्चा, रख दिया ऐसा नाम कि सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे लोग

कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच जहां लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहीं कई लोग अजीबोगरीब कारणों की वजह से चर्चा में आ रहे हैं. कोई अपनी विचित्र हरकतों से तो किसी और वजह से. हाल ही में एक महिला चर्चा में आ गई है क्योंकि उसने एक कुत्ते (Woman give weird name to dog) का ऐसा नाम रख दिया है जो सभी को हैरान कर रहा है. ये कुत्ता महिला को लॉकडाउन (woman found dog in lockdown named Covid) के वक्त ही मिला था.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया साइट रेडिट (reddit) पर हाल ही में एक महिला ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उसे एक कुत्ते का बच्चा (woman give weird name to puppy found in lockdown) मिला था जिसको उसने पाल लिया. फिर उसने अपने कोरोना के अनुभव पर कुत्ते का बेहद ही विचित्र नाम रखा जो अब वायरल हो रहा है. महिला ने बताया कि उसे और उसके पार्टनर को एक कुत्ता सड़क पर मिला.

लॉकडाउन के दौरान मिला कुत्ता

उसने बताया कि धीरे-धीरे उसे कपल ने खिलाना-पिलाना शुरू किया और वो इतना ज्यादा उससे परच गया और उनके साथ उनके घर के अंदर रहने लगा. महिला ने बताया कि उन्होंने कुत्ते को तब तक के लिए पाल लिया है जबतक कोई उसके पास ये दावा करने नहीं आता कि वो उनका कुत्ता है. कपल ने कुत्ते का पोस्टर भी जगह-जगह लगा दिया जिससे पता चल जाए कि वो किसका पेट है. इस बीच दोनों ने उसका नाम रखने का भी प्लान किया.

कपल को सोशल मीडिया पर किया ट्रोल

कपल ने कुत्ते का नाम रखा कोविड! (Woman named dog covid) जी हां, कोरोना वायरस के नाम पर उन्होंने कुत्ते का नाम रख दिया. वो उसे घुमाने-टहलाने ले जाते थे. मगर एक दिन दोनों कोविड के साथ बीच पर थे जब एक दूसरे कपल ने इस बारे में सुन लिया. उन्हें ये सुनकर बुरा लगा और वो तुरंत इस कपल के पास आए. उन्होंने बताया कि उनके प्रिय अंकल की कोरोना से मौत हो गई थी. उन्होंने कहा कि ये नाम कोविड से मरने वाले लोगों और उनके परिवार के लोगों के लिए मजाक की तरह है. जब कोविड की मालकिन ने रेडिट पर लोगों से उनकी राय मांगी तो सब उसके खिलाफ हो गए और उसे ट्रोल करने लगे. उन्होंने कहा कि क्या वो अपने पेट का नाम एड्स, कैंसर या इबोला रखेगी? एक ने कहा कि कुत्ता का नाम बिल्कुल नॉर्मल रखो जिससे कोरोना महामारी खत्म होने के बाद भी वे लोग कुत्ते को पब्लिक में आसानी से बुला सकें.

