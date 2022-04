महिला को मिली 100 साल पुरानी चिट्ठी, पढ़ने के बाद चला परिवार से जुड़े बड़े राज का पता

अगर आपको किसी परिवार से जुड़ा ऐसा राज पता चल जाए, जो अगर पब्लिक के सामने आएगा तो बवाल मच जाएगा, तो क्या आप वो राज उन्हें बताएंगे? इसमें हर किसी की अलग-अलग राय हो सकती है मगर अमेरिका की रहने वाली एक महिला (American woman found 100 year old secret letters) को जब एक चिट्ठी मिली जिसमें एक परिवार से जुड़ा चौंकाने वाला राज था तो वो कंफ्यूज हो गई कि उसे वो चिट्ठी परिवार (Woman found love affair letters of a family) को सौंप देनी चाहिए या नहीं. अब महिला सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय पूछ रही है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 28 साल की चेल्सी ब्राउन (Chelsey Brown) एक जीनिऑलिजिस्ट (genealogist) हैं. जीनिऑलिजी (genealogy) एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाता है. लोग दूसरों के परिवार की फैमिली हिस्ट्री (Woman research about history of other families) के बारे में पढ़ते हैं और उनके पूर्वजों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं. चेल्सी को भी अलग-अलग माध्यमों से पुरानी चिट्ठियां, डायरीज, या अन्य चीजें मिलती हैं जिसे वो उनके परिवारों तक पहुंचाती हैं.

100 साल पहले के अफेयर का हुआ खुलासा

हाल ही में चेल्सी ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि उन्हें एक परिवार से जुड़ी ऐसी चिट्ठी (Woman found love letter of woman with fiance’s best friend) मिली जिसमें उनसे जुड़ा एक खुफिया राज छुपा था. हैरानी की बात ये थी कि वो चिट्ठी 1901 से 19011 के आसपास की थी. जब उन्होंने इतनी पुरानी चिट्ठियों का बंडल पढ़ा तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उसमें एक अफेयर के बारे में लिखा था. चेल्सी के अनुसार चिट्ठी में बताया गया था कि एक महिला का उसके मंगेतर के दोस्त के साथ अफेयर शुरू हो गया था जो शादी हो जाने के बाद भी चलता रहा.

लोगों ने चेल्सी को दी सलाह

चेल्सी ने वीडियो में परिवार की पहचान का खुसाला नहीं किया मगर अब वो इस बात से चिंतित हैं कि वो इस चिट्ठी को परिवार को सौंपे या नहीं. चेल्सी ने कहा कि चिट्ठी में ऐसे राज हैं जो पढ़कर परिवार को बुरा लग सकता है. उनके वीडियो पर कई लोगों ने अपने सुझाव दिए. एक ने कहा कि ये पुरानी बात हो गई है. उस वक्त जिन लोगों में अफेयर चल रहा होगा, ये जरूरी नहीं कि वो इस दुनिया में हों. ऐसे में परिवार को इस तरह का दुख देने का कोई लाभ नहीं है. जबकि एक शख्स ने कहा कि हर परिवार के कुछ राज होते हैं जो उन्हें जानने का पूरा हक होता है. इसिलए चिट्ठी दे देना ही ठीक होगा. चेल्सी ने कहा कि वो कई ऐसी चीजों को परिवारों को नहीं सौंपती हैं जो अच्छा करने से ज्यादा बुरा करेंगे. इसलिए उन्होंने कहा कि ये उनका पर्सनल निर्णय होगा कि वो चिट्ठी लौटाएंगी या नहीं.

