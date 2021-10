दुकान से आयी टीवी का बॉक्स खोलते ही उड़ गए महिला के होश, अंदर से निकला सड़ा मांस!

नए सामान का क्रेज किसे नहीं होता. जब भी दुकान से कोई नयी वस्तु हम खरीदते हैं हमें लगता है कि तुरंत उसकी पैकिंग खोलकर उसका इस्तेमाल करना शुरू करें. ऐसा ही कुछ एक महिला को भी लग रहा था जब उसने दुकान से नयी टीवी (Woman Bought New TV) खरीदी. लेकिन अपने मन को मारकर उसने टीवी को पैक ही रख दिया क्योंकि वो उसे बेटी को क्रिसमस पर गिफ्ट करना चाहती थी. मगर महिला के कुत्ते की बढ़ती बेचैनी को देखते हुए उसे डिब्बा खोलना पड़ा. जैसे ही उसने टीवी का डिब्बा खोला (Woman Shocked to see Inside TV Box), उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं.

इंग्लैंड (England) के सोमरसेट (Somerset) में रहने वाली 41 साल की डेबरा कॉन्ग्रैंम (Debra Congram) ने सितंबर में एक सैमसंग का टीवी 28 हजार रुपये में खरीदा था. मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार डेबरा ने बताया कि टीवी, सैमसंग के शोरूम (Samsung Showroom) से सीधे उनके घर पर आयी थी. उन्होंने निर्णय किया था कि वो उस टीवी को अपनी बेटी को गिफ्ट करेंगी इसलिए उन्होंने बिना उसकी पैकिंग खोले ही क्रिसमस के लिए रख दिया. हालांकि उनका काफी मन था कि वो टीवी खोलें मगर वो बेटी को तोहफा देना चाहती थीं इसलिए उन्होंने उसे खोलना ठीक नहीं समझा. डेबरा ने बताया कि जब से टीवी घर पर आयी थी तब से उनका कुत्ता काफी उत्साहित नजर आ रहा था. वो टीवी के इर्द-गिर्द ही घूमता रहता और उसे हर वक्त सूंघता नजर आ रहा था. जब टीवी आए 1 हफ्ते हो गए और कुत्ते की बेचैनी खत्म नहीं हुई तो महिला ने टीवी को फिर से खोलने का निर्णय लिया.

टीवी के बगल में मांस का सड़ा टुकड़ा रखा हुआ था. (फोटो: Debra Congram)

जैसे ही उन्होंने टीवी का डिब्बा खोला उसमें से बदबू आयी. टीवी के बगल में ही एक पैकेट रखा नजर आया जिसे निकालकर उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए. पैकेट में स्टीक (Steak found in TV box) यानी बीफ के मांस का टुकड़ा पैक किया हुआ रखा था. महिला ने कहा कि वो देखते हुए उन्हें उल्टी आने लगी क्योंकि मांस काफी सड़ चुका था. महिला ने कहा कि उनका परिवार पालतू कुत्ते का आभारी है क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति के ही कारण वो लोग मांस का पता लगा पाए. हालांकि इस बारे में पता नहीं लग पाया कि टीवी के डिब्बे में मांस कैसे पहुंचा. जब डेबरा ने ये बाद सैंमसंग में बतायी तो उन्होंने टीवी को बदल दिया और उन्हें अगली शॉपिंग पर 3 हजार रुपये की छूट देने का वादा भी किया.