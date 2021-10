रेस्टोरेंट से आए चिकेन के बॉक्स को खोलते ही उड़ गए महिला के होश, अंदर पड़ा था कटा हुआ सर!

मांसाहारी लोगों को चिकेन से प्यार होता है! सर्दी हो या गर्मी, नॉनवेज प्रेमी (Non-Veg Lovers) चिकेन को हर सीजन में चाव से खाते हैं. मगर जब चिकेन खाने के शौकीन (Chicken Lovers) लोगों को खाने के दौरान बेहद खराब अनुभव हो तो उनकी खाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है और वो बेहद नाराज भी हो जाते हैं. हाल ही में एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उसने अपने लिए रेस्टोरेंट से चिकेन ऑर्डर (Woman Ordered Chicken from Restaurant) किया. उसने जैसे ही चिकेट का डिब्बा खोला वैसे ही अंदर पड़ी चीज देखकर उसके होश उड़ गए.

अमेरिका (USA) के पेंसिलवेनिया (Pennsylvania) में रहने वाली ब्रिटनी पॉलहैमस (Brittani Paulhamus) ने हाल ही में ओल्ड स्कूल पिज्जा (Old School Pizza) रेस्टोरेंट से चिकेन विंग्स (Woman Ordered Chicken Wings) ऑर्डर किए थे. महिला ने उस रेस्टोरेंट से पहले भी विंग्स मंगाया था इसलिए वो जानती थी कि वहां का टेस्ट काफी अच्छा होता है. महिला ने टुडे फूड वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि जब उसने डिब्बा खोला तो उसे बहुत अच्छी खुशबू आयी. उसने चिकेन का पहला टुकड़ा उठाया और एक बार पूरा खा लिया. फिर उसने जैसे ही दूसरा टुकड़ा उठाया तो उसके नीचे से उसे एक अजीबोगरीब टुकड़ा नजर आया जो नुकीला था और विंग्स के टुकड़ों के मुकाबले अलग था. जब ब्रिटनी ने उस टुकड़े को उठाकर ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए. वो विंग का टुकड़ा नहीं, मुर्गे का सर (Chicken Head in Order of Wings) था!

ब्रिटनी ने मुर्गे का सर देखते ही उसकी तस्वीरें खींची और फेसबुक पर शेयर कर दी. महिला ने वेबसाइट से कहा- मुझे ये फेसबुक पर पोस्ट करना ही पड़ा क्योंकि ऐसा रोज नहीं होता कि डिब्बा खोलते ही आपको उसमें चिकेन का सर नजर आ जाए. मैंने पहले भी वहां से चिकेन विंग्स ऑर्डर किए हैं इसलिए मैं जानती हूं कि उसका टेस्ट कैसा है. मगर मैंने कभी ये उम्मीद ही नहीं की थी कि मुझे विंग के साथ मुर्गे की खोपड़ी भी मिल जाएगी. महिला ने तुरंत ही रेस्टोरेंट से बात कि जिन्होंने उनसे माफी मांगी और पैसे रिफंड करने का ऑफर देते हुए कहा कि वो पार्सल भी लौटा दें जिससे वो अपने स्पलायर से संपर्क कर सकें. ब्रिटनी के अनुसार उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा, ना ही घिन आयी, उन्हें बल्कि इस स्थिति पर हंसी आ रही थी.