5 दिन में 2 बार प्रेग्नेंट हो गई महिला! एक ही दिन पैदा हुए बच्चे मगर नहीं हैं जुड़वा, कैसे हुआ ये चमत्कार?

इंसानी शरीर कितना विचित्र होता है इसका अंदाजा इंसान भी नहीं लगा सकते. कई बार हमारे शरीर में ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमें तो चौंकाती ही हैं, साथ में उन लोगों को भी चौंकाती हैं जिसे इसके बारे में पता चलता है. हाल ही में अमेरिका की एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसके बारे में जानकर हर कोई दंग है. एक महिला सिर्फ 5 दिन में दो बार प्रग्नेंट (Woman got pregnant twice in 5 days) हो गई. यानी प्रेग्नेंट महिला फिर से प्रेग्नेंट (Pregnant woman got pregnant again) हो गई!

ये पढ़कर तो आपका भी दिमाग चकराने लगा होगा. चलिए आपको बताते हैं कि ये चमत्कार हुआ कैसे. मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कैलिफोर्निया के सैन पाबलो (San Pablo, California) में रहने वाली ओडालिस और उनके पार्टनर एटोनियो (Odalis and Antonio Martinez) तब बेहद खुश हुए जब उन्हें पता चला कि ओडालिस प्रेग्नेंट हैं और पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं. 2020 में ओडालिस का एक मिसकैरेज हो गया था मगर जब नवंबर 2020 में ये खबर मिली तो कपल की खुशी का ठिकाना नहीं था.

महिला सिर्फ 5 दिन में दो बार प्रेग्नेंट हो गई. (फोटो: Kennedy News and Media)

5 दिन में दो बार प्रेग्नेंट हो गई महिला

मगर जब 25 साल की ओडालिस ने अपना पहला स्कैन करवाया तो वो दंग रह गईं. हुआ यूं कि वो एक नहीं, दो बच्चों की मां बनने वाली थीं पर चमत्कार ये हुआ कि वो दोनों बच्चे एक साथ नहीं कंसीव हुए थे. बल्कि दोनों एक ही हफ्ते में अलग-अलग वक्त पर कंसीव हुए थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बेहद दुर्लभ और विचित्र बात है जो सिर्फ 0.3 फीसदी महिलाओं में ही हो सकती है. जबकि बहुत से डॉक्टर्स का तो ये भी कहना है कि इंसानों में ऐसा होना असंभव है.

स्वस्थ पैदा हुए दोनों बच्चे

स्कैन के दौरान डॉक्टर ने महिला को बताया कि उसके बच्चे जुड़वा (Woman give birth to two kids not twins) नहीं हैं. वो 5 दिन के गैप पर कंसीव (Woman conceive within 5 days) हुए हैं. महिला ने बताया कि उसकी डिलिवरी डेट दोनों बच्चों के बीच रखी गई. यानी एक बच्चे के 40 हफ्ते हो जाने के 2 दिन बाद और दूसरे के 40 हफ्ते हो जाने के 2 दिन पहले ही उसकी डिलिवरी की गई. 10 अगस्त 2021 को बच्चे पैदा हुए मगर डॉक्टरों के अनुसार उन्हें टेकनिकली जुड़वा नहीं माना जाएगा. महिला ने मिरर वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि वो और उसके पति मिसकैरिज के बाद बहुत डरे हुए थे कि कहीं इस बच्चे को भी ना नुकसान पहुंचे मगर जब उसे पता चला कि वो एक नहीं दो बच्चों की मां बनने वाली है तो वो खुशी से झूम उठी.

