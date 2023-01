Viral Video: एक पैर से पकड़ा धनुष, दूसरे से चला दिया तीर! महिला ने हाथ पर खड़े होकर दिखाया अनोखा करतब

तीरंदाजी एक प्रसिद्ध खेल है जिसमें धनुष से तीर को चलाया जाता है. यूं तो ये काफी पुराना हुनर है जिससे लोग युद्ध भी किया करते थे पर अब के समय में ये एक खेल हो चुका है जिसमें हाथ से तीर चलाई जाती है. पर क्या आपने कभी कि सी को पैरों से चलाते देखा है? सोशल मीडिया पर अजबगजब वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल (Woman shoot arrow with feet) हो रहा है जिसमें एक महिला पैर से तीर चलाती नजर आ रही है.

ट्विटर अकाउंट @MorissaSchwartz पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक महिला पैर से तीर चलाती (gymnast shoot arrow with feet video) नजर आ रही है. तीर-धनुष का प्रयोग करना भले ही आसान लगता हो, पर ये आसान खेल नहीं है. तीर और धनुष का समन्वय बनाना मुश्किल होता है. हालांकि, इस वीडियो में महिला ने गजब का करिश्मा कर दिखाया है.

