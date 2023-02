Viral Video: औरत ने भूल से उठाया खतरनाक जीव! सायनाइड से 1000 गुना ज्यादा है जहरीला, मिनटों में ले सकता है जान

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो इतने जहरीले होते हैं कि उनके सामने आते ही इंसान की डरकर हालत खराब हो जाती है. पर बहुत से जीव दिखने में बेहद छोटे होते हैं मगर अन्य जीवों से ज्यादा जहरीले होते हैं. अब सांपों को ही ले लीजिए. आपको लगता होगा कि वो लंबे होते हैं इसलिए ज्यादा जहरीले हैं, उनसे ज्यादा जहरीला कोई और जीव नहीं होता होगा. पर ये सही नहीं है, एक ऑक्टपस (Most venomous octopus video) इतना जहरीला होता है कि वो मिनटों में इंसान की जान ले सकता है और हाल ही में एक औरत ने गलती से उसे अपने हाथों में उठा लिया.

ट्विटर अकाउंट @HowThingsWork_ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस महिला (Woman hold blue ring octopus) के हाथों में है. दिखने में तो ये छोटा सा ही है पर इतना जहरीला है कि उसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है. वीडियो के साथ इस ऑक्टोपस से जुड़ी जानकारी दी गई है.

Blue ringed Octopus. This woman was blissfully unaware that each blue ringed octopus has venom 1000 times more powerful than cyanide & enough to kill 20 humans in minutes! ☠️ The scary part is the bite is so small most humans won’t even feel it… 🐙 pic.twitter.com/M5Yz4U1IIy

— H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) February 14, 2023