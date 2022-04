पति के अलावा 6 प्रेमियों से था महिला का अफेयर, पता लगते ही बॉस ने ऑफिस से निकाला बाहर

इंसान की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग-अलग होती है. मगर जब एक जिंदगी, दूसरी पर हावी होने लगती है तब लोगों की जिंदगी काफी मुश्किलों से भर जाती है. हाल ही में रोमानिया (Romania woman relationship with 7 men) की एक एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़ी मॉडल ने बताया कि कैसे उसकी एक नौकरी (Woman kicked out of job due to personal life) चली गई थी क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़े बड़े राज के बारे में उसके ऑफिस में पता चल गया था.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार एजादा सिन (Ezada Sinn) एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. वो डॉमिनेट्रिक्स के तौर पर काम करती हैं. यानी वो महिला जो मर्दों को डॉमिनेट कर उनके साथ संबंध बनाती है. हाल ही में एक पॉडकास्ट पर अपने जीवन से जुड़ी बातों को शेयर करते हुए एजादा ने कहा कि उनके 6 प्रेमी (Woman 1 husband 6 lovers) हैं और एक पति है. मगर उनका रिलेशनशिप उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बीच आ गया था.

एजादा को नौकरी से निकाला

महिला ने बताया कि उनका परिवार काफी कंजर्वेटिव था. इस वजह से वो कुछ और काम करने की जगह 9-5 की नौकरी करती थीं. मगर उन्हें एडल्ट ब्लॉग लिखना पसंद आने लगा. तब वो कई ऐसे क्लब्स में जाने लगीं जहां एडल्ट वर्क होने लगा. वहां का अनुभव वो ब्लॉग पर लिखा करती थीं. उसी दौरान उन्हें अचानक एक दिन नौकरी से निकाल दिया गया. शुरुआत में उन्हें बताया गया कि वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर रही हैं मगर बाद में एक कुलीग से पता चला कि उनके ब्लॉग का पता बॉस को चल गया था और वो नहीं चाहते थे कि ऑफिस का नाम उनके कारण बदनाम हो.

सारे रिलेशनशिप में पार्टनर्स को डॉमिनेट करती हैं एजादा

नौकरी से निकाले जाने के दौरान भी उनके कई प्रेमी थे. अब एजादा ने बताया कि उनका एक पति है और 6 प्रेमी हैं. मगर पति को इस बात से आपत्ति नहीं है. उन्होंने अपने रिलेशनशिप को इस तरह से बनाया है कि सारे ही रिश्तों में वही सबको डॉमिनेट करती हैं. वो तय करती हैं कि उनके पार्टनर क्या पहनेंगे और क्या नहीं. इस प्रोफेशन से अब वो मोटी कमाई कर रही हैं. अब उन्हें अपने पुराने ऑफिस से कोई शिकायत नहीं है. वो अपनी अभी की जिंदगी से खुश हैं.

