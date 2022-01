सेना में सार्जेंट का पद छोड़कर एडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेस बन गई महिला, कहा- 'आर्मी से बेहतर है ये काम!'

अपनी देश की सुरक्षा के लिए आर्मी (How to become army officer?) में शामिल होना और सरहद पर दुश्मनों से लड़कर देश की हिफाजत करना हर किसी की सपना होता है मगर ये सपना हिम्मती लोग ही पूरा कर पाते हैं. आपने कई ऐसे जवानों के बारे में सुना होगा जिन्होंने कम उम्र में ही आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया मगर इन दिनों एक अमेरिकी महिला चर्चा में है जिसने आर्मी छोड़ने के बाद एडल्ट फिल्मों (American Woman left army to join adult film industry) में काम करना शुरू कर दिया है.

कायली गनर (Kayley Gunner) ब्रॉडकास्ट कम्यूनिकेशन की छात्रा थीं. उसके बाद उन्हें अमेरिकी आर्मी में काम करने का भी मौका मिला. 5 सालों तक आर्मी में काम करने के बाद गनर ने नौकरी छोड़ दी और एडल्ट कंटेंट (Kayley Gunner Videos) बनाने के काम में जुट गईं. डेली स्टार वेबसाइट से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी में भी उनके दिन काफी अच्छे थे मगर उन्हें उससे ज्यादा अच्छा खुद को न्यूड रिकॉर्ड करना लगता था. इससे उन्हें कॉन्फिडेंस आता था. इसलिए उन्होंने एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री (Ex-Army Military officer becomes adult film actress) से जुड़ने का मन बनाया.

महिला 5 सालों तक अमेरिकन आर्मी में सार्जेंट थी. (Instagram/@kayleygunnerofficial)

आर्मी छोड़कर एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस बन गईं कायली

उन्होंने कहा कि वो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को आर्मी में काम करने से ज्यादा एंजॉय कर रही हैं. अब वो दुनिया की सबसे फेमस एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती हैं. कायली 2 एडल्ट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और अपना एक ओन्लीफैंस अकाउंट भी शुरू कर दिया है जहां वो अपनी न्यूड फोटोज और वीडियोज बेचकर लाखों रुपये कमा रही हैं.

फैंस से बात करते हुए खोला जिंदगी से जुड़ा राज

हाल ही में कायली ने रेडिट के आस्क मी एनीथिंग सेशन में अपने फैंस से बात की. उन्होंने बताया कि उनकी पसंदीदा बंदूक 7.62 mm M240 मशीन गन थी. उन्हें स्क्वाड सपोर्ट की टीम में शामिल कर लिया गया था क्योंकि वो काफी मजबूत थीं और पुरुष जवानों के साथ बराबरी से काम कर सकती थीं. इंस्टाग्राम पर कायली को 55 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. उन्होंने अपने फैंस से बात करते हुए सेशन में कहा- ‘आर्मी में आप बेहद अच्छे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ आप जीवनभर के लिए दोस्त बन जाते हैं.’ उन्होंने बताया कि उनकी और उनके स्क्वाड के दोस्तों के बीच जो रिश्ता था वो बेहद खास था जिसे वो कभी नहीं भुलाएंगी, हालांकि अब एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम कर वो अपनी ड्रीम जॉब कर रही हैं.

