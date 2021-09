मॉडलिंग छोड़ महिला ने चुना ऐसा प्रोफेशन कि बन गई करोड़पति; खरीदे 60 लाख रुपये के पर्स, चलाती है लैम्बोर्गिनी

आज कल जल्दी पैसे कमाने के कई तरीके (Tricks to make money) सामने आ चुके हैं मगर इनमें से कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए आसानी से ज्यादा पैसे तो मिल जाते हैं मगर वो तरीका बहुत से लोगों के लिए गलत होता है. एक मॉडल ने भी जल्द पैसे कमाने (Quick Ways to make money) का तरीका ढूंढ निकाला और आज वो करोड़पति (Millionaire Model) बन चुकी, महल जैसे घर में रहती है और लैम्बोर्गिनी (Lamborghini) कार चलाती है मगर सवाल ये उठता है कि महिला के पास इतने पैसे कहां से आए, उसने ऐसा कौन सा आसान (Easy Way to earn money) तरीका ढूंढ निकाला जिससे वो इतनी अमीर बन गई?

मॉडल ने अपनी ड्रीम कार लैम्बोर्गिनी भी खरीद ली है. (फोटो: Instagram/@chelseafergo)

30 साल चेल्सी फर्गसन (Chelsea Ferguson) पहले मॉडलिंग किया करती थीं. मगर मॉडलिंग में उन्हें ज्यादा रुपये नहीं मिलते थे. तब उन्होंने एक एडल्ट साइट (Adult Site) पर न्यूड फोटोज (Nude Photos) बेचना शुरू किया. वहां उनकी फोटोज पब्लिश हो जाती थीं मगर उन्हें पैसे वक्त पर नहीं दिए जाते थे. इन सब चीजों से तंग आकर चेल्सी ने खुदी की एक एडल्ट स्ब्स्क्रिप्शन साइट (Adult Subscription Site) एडमायर मी वीआईपी (AdmireMe VIP) खोल ली. ये ओनली फैन्स (Onlyfans) की तरह की ही साइट है जिसमें लोगों को पैसे देकर मॉडल्स को सब्स्क्राइब करना पड़ता है जिसके बाद वो उनकी न्यूड फोटोज या वीडियोज (Nude Videos) देख सकते हैं. चेल्सी ने कुछ ही वक्त में इस साइट से इतना रुपये कमा लिया कि वो करोड़पति बन गईं. उनके पति ने भी उनका सपोर्ट किया और दोनों मिलकर न्यूड कंटेंट (Nude content) बनाते हैं.

मॉडल के पास कई पर्स हैं जिनकी कुल कीमत 60 लाख रुपये से ज्यादा है. (फोटो: Instagram/@chelseafergo)

चेल्सी ने डेली स्टार वेबसाइट को बताया कि उनके पास बेहद महंगे पर्स हैं जिनकी कुल कीमत 60 लाख रुपये से भी ज्यादा है. यही नहीं, चेल्सी के पास उनकी ड्रीम काम लैम्बोर्गिनी भी है और इसके अलावा उनका अपना आलिशान घर है जो करोड़ों रुपये का है. चेल्सी के परिवार वाले बेहद सपोर्टिव हैं और उन्हें कोई भी ये काम करने से नहीं टोकता है. यहां तक की उनकी कजिन बहन उनकी बिजनेस पार्टनर है. चेल्सी कहती हैं कि वो इतना रुपये कमाने लगी हैं कि कुछ वक्त पहले तक वो किसी भी हॉलीडे पर जाती थीं तो लाखों रुपये खर्च कर देती थीं मगर जब से उनका बेटा हुआ है तब से उन्होंने खर्च करना कम कर दिया है. हाल ही में वो 6 कमरों के घर में शिफ्ट हुई हैं. इंस्टाग्राम पर उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने घर का भी एक इंस्टाग्राम पेज बनाया हुआ है जिसे हजारों लोगों ने फॉलो किया है.