Viral Video: आइसक्रीम बनाने का गजब जुगाड़, पंखे से बर्तन बांधकर कर दिया तैयार! आनंद महिंद्रा ने भी की तारीफ

भारत के लोग कितने जुगाड़ू हैं अगर आपको इसका उदाहरण देखना हो तो किसी बड़े शहर के मॉल या फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, छोटे शहरों के घरों में आपको आम लोगों के तौरतरीके देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कि वो कितने दिमागदार होते हैं. भारतीय ने अभाव को अपनी मजबूरी नहीं, बल्कि दिमाग चलाने का एक जरिया बना लिया जिसके चलते वो अनोखी चीजें कर डाते हैं, जो उनके लिए मामूली बात होती है पर अन्य लोगों के लिए काफी अनोखी चीजें होती हैं. ऐसा ही कुछ एक महिला (Woman make ice cream with fan) ने भी किया जिसे देखकर देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए.

महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra twitter video) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और भारतीयों से जुड़े अमेजिंग वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक महिला आइसक्रीम (Ice made with ceiling fan video) बनाते हुए दिख रही है. घरों में लोग आइसक्रीम बनाने की कोशिश तो करते हैं मगर उसे फेंटना, और मोटा करना मुश्किल हो जाता है. लोगों के पास बिजली से चलने वाली मथानी होती है जिसके जरिए उसे देर तक फेंटा जा सकता है पर हाथ से ऐसा कर पाना मुश्किल होता है.

Where there’s a will, there’s a way.

Hand-made & Fan-made ice cream. Only in India… pic.twitter.com/NhZd3Fu2NX

