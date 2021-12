जिम में ठरकी मर्दों से छुटकारा पाने के लिए महिला ने बनाया गजब का प्लान, देखते ही फुर्र हो जाते हैं लोग!

पुरुष हों या औरतें, हर कोई अपनी सेहत के लिए जागरूक रहता है और अच्छी बॉडी बनाने के लिए जिम जाने से परहेज भी नहीं करता है. हालांकि जिम जाने का अनुभव पुरुषों और महिलाओं के लिए कई बार अलग-अलग हो सकता है. कई महिलाएं दावा करती हैं कि वो चैन से जिम में एक्सरसाइज भी नहीं कर पातीं क्योंकि कई मर्द फ्लर्ट (Men Flirt with Women in Gym) करने के उद्देश्य से उनके इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं. उनकी एक्सराइज में मदद करने के बहाने नजदीक आने की कोशिश करते हैं. पर एक महिला ने ठरकी मर्दों को खुद से दूर रखने का गजब आइडिया (Woman Shares Idea to Keep Away Men at Gym) सोचा है जिसमें वो सफल भी हो रही है.

टिकटॉक पर blackmarketbagelsociety नाम से एक महिला का अकाउंट है जिसने हाल ही में एक जिम जाने वाले महिलाओं को गजब का आइडिया दिया है जिससे वो जिम में सुकून से एक्सरसाइज (Woman Idea for Gym going females) कर सकती हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने अपने इस वीडियो में बताया कि अक्सर मर्द उसके एक्सरसाइज करने के दौरान उसे ठीक करने चले आते थे. महिला को काफी अजीब भी लगता था क्योंकि वो ऐसे में उससे नजदीकी बढ़ाना (Woman’s Idea to Keep Away Flirty Men at Gym) चाहते थे. पर महिला ने अपना दिमाग लगाकर उन्हें दूर कर दिया है.

महिला ने अपनी गर्दन नकली लव बाइट के निशान बना लिए जिससे पुरुष उससे दूर रहें. (फोटो: Tiktok)

गर्दन पर महिला बना लेती है लव-बाइट का निशान!

महिला ने वीडियो में बताया कि वो अपनी गर्दन पर ब्राउन आई-शैडो का इस्तेमाल कर गहरा निशान (Woman make love bite on neck with eyeshadow) बना लेती है. जिसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो लव-बाइट (Woman make fake love bite on neck) है. जानकारी के लिए बता दें कि लव-बाइट उस घाव या कटे के निशान को कहा जाता है जो किसी के शरीर पर रोमांस के दौरान उसके पार्टनर की वजह से हो जाता है. महिला ने बताया कि आई-शैडो के निशान को मर्द लव-बाइट समझ लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि महिला का पहले से ही बॉयफ्रेंड है इसलिए वो उसके पास भी नहीं आते. महिला ने बताया कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि वो जिम में फ्लर्ट करने या रिलेशनशिप बनाने नहीं जाती, सिर्फ फिट होने जाती है. इसलिए उसे पसंद नहीं है कि मर्द उसके पास आकर उससे फ्लर्ट करें.

लोगों ने कमेंट कर दी अपनी प्रतिक्रिया

लोगों ने महिला के दिमाग और चालाकी की काफी तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि ये आजकल महिलाओं को काफी ज्यादा फेस करना पड़ता है. जबकि एक महिला ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि एक बार वो असल के लव-बाइट के साथ जिम चली गई थी और उसे किसी भी पुरुष ने कुछ सेकेंड के बाद देखा ही नहीं.

