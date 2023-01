बॉयफ्रेंड होने के बावजूद महिला ने की रजाई से शादी! पहली नजर में हुआ था प्यार; कहा- 'उससे सच्चा साथी कोई नहीं'

कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, वो जाति, धर्म, समुदाय, रंग, उम्र और लिंग नहीं देखता. पर क्या आपने कभी सुना होगा कि कोई इंसान, किसी निर्जीव वस्तु से इस तरह प्यार करने लगे, जैसे वो दूसरे इंसान से करता है? हां ये मुमकिन है और कई बार सुनने को भी मिलता है कि कोई गुड़िया को अपना लाइफ पार्टनर बना लेता है. पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई रजाई (Woman married duvet) को अपना पार्टनर बनाकर उससे शादी कर ले. ऐसा एक महिला ने कुछ सालों पहले किया था जिसने हाल ही में बताया कि उसके लिए, उसका पति, सबसे सच्चा साथी है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड की पास्केल सेलिक (Pascale Sellick) ने साल 2019 में वैलेंटाइन्स डे के मौके पर शादी की थी. हैरानी ये नहीं है कि महिला ने शादी की, पर हैरानी इस बात की है कि उसने किस्से शादी की. एक इंसानी बॉयफ्रेंड होने के बावजूद उसने एक रजाई (woman marries duvet) से शादी की. सिंगल बेड रजाई को वो अपने अकेलेपन का साथी मानती थी और उसने पति के तौर पर, बॉयफ्रेंड की जगह उसे चुना.

Pascale Sellick married her #duvet says her boyfriend is ‘very proud’ and not jealous pic.twitter.com/OFnaAWcr1M

— Patriot (@NamoTheBestPM) January 13, 2023