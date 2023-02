Viral Video: ट्रेन की खिड़की से सिर निकालकर खिंचवा रही थी फोटो, बगल से गुजरी 'मौत'! बाल-बाल बची औरत

आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी! यात्रा के दौरान तो सावधानी बरतना और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हादसे कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं. अक्सर ट्रेन में लोगों की बेवकूफी से ऐसे हादसे हो जाते हैं कि फिर वो उसका अफसोस करने के लिए जिंदा ही नहीं रहते. ट्रेन में यात्रा के दौरान बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती है कि खिड़की (Woman saved from incoming train) से बाहर हाथ ना निकालें, पर जब बड़े ही ऐसी बेवकूफी करने लगें तो क्या करना चाहिए?

इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला (woman about to hit by train video) बेवकूफी भरी हरकत करती नजर आ रही है जिससे उसकी जान भी जा सकती थी. ट्विटर अकाउंट @OTerrifying पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि ट्रेन के अंदर की गई छोटी सी लापरवाही कैसे बड़ा रूप ले सकती है.

Watch as stranger narrowly dodged incoming train 😳 pic.twitter.com/GOC9O7SZuN — OddIy Terrifying (@OTerrifying) February 23, 2023



ट्रेन से बाल-बाल बची महिला

इस वायरल वीडियो में एक महिला ट्रेन के अंदर बैठी है और कोई उसकी फोटो खींच रहा है. बगल में एक अन्य व्यक्ति बैठा है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. फोटो खिंचवाने के लिए महिला अचानक से खिड़की के बाहर अपना सिर निकाल लेती है पर तभी बगल वाली पटरी पर मौत बनकर दूसरी ट्रेन तेज रफ्तार में आती दिखती है. महिला की जान कुछ इंच से बच जाती है. अगर उसके अंदर आने में एक पल की भी देरी हो जाती, तो वो ट्रेन से टकरा जाती जिसमें उसकी मौत पक्की थी. अंदर आने के बाद आसपास बैठे लोगों का रिएक्शन बता रहा है कि वो कितने बड़े संकट से बाहर निकली है.

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि महिला मौत के बेहद नजदीक थी. वहीं एक ने कहा कि ये बेहद नजदीकी मामला था, इंसान को अपने आसपास नजर रखनी चाहिए. बहुत से लोग वीडियो को सिर्फ बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया हुआ बता रहे हैं. उनका कहना है कि दो ट्रैक के बीच काफी जगह होती है, महिला जितनी बाहर थी, उतने में वो ट्रेन से बिल्कुल भी नहीं टकराती.

