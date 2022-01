नौकरी से तंग आकर महिला ने जूम कॉल के जरिए शुरू किया अजीबोगरीब काम, लोगों के साथ करने लगी ऑनलाइन पार्टी

New Year पर क्वारंटीन थी कोरोना पॉजिटिव गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने दिया धोखा

कई बार लोग अपनी नौकरी से परेशान हो जाते हैं और जल्द ही उसे छोड़ने का विचार करने लगते हैं. कुछ लोग नौकरी बदलने के बाद भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो ऑफिस कल्चर, शिफ्ट में काम करना और बॉस के दबाव को नहीं झेल पाते. ऐसा ही कुछ अमेरिका की एक महिला के साथ भी था जो अपनी एडवरटाइजिंग की नौकरी से इतनी परेशान (Woman Leaves Boring Job to Start Zoom Call Romance) हो चुकी थी कि उसने उसे छोड़ दिया और जूम कॉल के जरिए अजीबोगरीब काम शुरू कर दिया.

न्यूयॉर्क (New York, America) में रहने वाली 37 साल की रीव रूसिफर (Rev Rucifer) एडवरटाइजिंग और मार्केटिंग कंपनी में 10 साल से काम कर रही थीं मगर उन्हें अपने काम से परेशानी थी. तभी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और उनकी दुनिया उथल-पुथल हो गई. मगर रीव ने इस मौके को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की. रीव हमेशा से ही एडल्ट कंटेंट (Adult Content on Zoom Call) बनाना चाहती थीं और उन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद ऐसा ही किया.

60 लोगों के साथ करती हैं ऑनलाइन एडल्ट पार्टी

रीव ने एडल्ट साइट ओन्लीफैंस (Adult Content on OnlyFans) पर अपना अकाउंट बनाया और अपनी बोल्ड फोटोज और वीडियोज शेयर करना शुरू किया. जब कोरोना ने दस्तक दी और लोग घरों में कैद हो गए तो रीव ने उन्हें एंटरटेन करने का और अपना बिजनेस बढ़ाने का नया तरीका ढूंढ निकाला. रीव ने जूम के जरिए लोगों को जोड़ना शुरू किया और उनके कंसेंट के सहारे एडल्ट पार्टी (Woman Host Adult Party on Zoom Call) शुरू की. तब से वो जूम कॉल पर 40-60 लोगों को जोड़ती हैं और सभी साथ में इंटिमेट पल (Woman Host Adult Party on Zoom Call) शेयर करते हैं.

जूम कॉल पर देती हैं लोगों को ट्रेनिंग

डेली स्टार वेबसाइट के अनुसार रीव ने कहा कि वो इस तरह पैसे तो कमाती ही हैं, साथ में लोगों के मन से शारीरिक संबंधों के लेकर भ्रम दूर करती हैं. उनका कहना है कि जूम कॉल पर वो लोगों को जोड़ती हैं और जो लोग कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ ऑनलाइन मिलकर ऑनलाइन संबंध बनाती हैं. इसके अलावा वो उन्हें रिलेशनशिप, रोमांस, रोमांटिक फोटोज खींचने से जुड़ी ट्रेनिंग देती हैं. इन ट्रेनिंग्स को वर्कशॉप का नाम दिया जाता है. वर्कशॉप से जुड़ने के लिए लोगों को मोटी रकम देनी पड़ती है जो रीव की कमाई का खास जरिया है.

