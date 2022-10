6 महीने ऑनलाइन डेटिंग, फिर सामने आया 'बॉयफ्रेंड' का सच, यकीन मानिए आपके भी उड़ जाएंगे होश!

आज के वक्त में ऑनलाइन डेटिंग युवाओं के बीच काफी कॉमन हो गई है. लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया पर जुड़ते हैं, मैसेज के जरिए बातचीत करते हैं, और फिर ऑनलाइन ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ जाते हैं. फिर उनके बीच वीडियो-ऑडियो कॉल्स होती हैं, और तब जब वो पूरी तरह सुनिश्चित कर लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं तब मिलना शुरू करते हैं. पर कई बार ऑनलाइन डेटिंग (online dating) काफी खतरनाक भी हो जाती है क्योंकि उसमें समझ नहीं आता कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो असल में कोई व्यक्ति है भी या नहीं. ऐसा ही एक ऑस्ट्रेलिया की महिला (Australian woman online date with woman) के साथ भी हुआ.

सिडनी (Sydney, Australia) की रहने वाली 22 साल की क्रिस्टीन अबाडीर (Christine Abadir) एक इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर हैं. डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार क्रिस्टीन ने 7लाइफ नाम की वेबसाइट के बात करते हुए अपने साथ हुई विचित्र घटना (boyfriend turns out to be woman) का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वो एक बार टिकटॉक पर लाइवस्ट्रीम कर रही थीं तब अचानक उन्होंने एक जे नाम के लड़के को देखा और उसकी फोटोज से काफी अट्रैक्ट हो गईं.

ऑनलाइन डेटिंग करने लगी महिला

उन्होंने जे से ऑनलाइन बातें शुरू कर दीं. जे ने भी क्रीस्टीन के दोस्तों से बातें करना शुरू किया और भरोसा कायम करवाया. फिर दोनों में 5-6 महीनों तक बातें होने लगी. हालांकि, कुछ वक्त बाद जे काफी बुरा रवैया अपनाने लगा. उसने क्रीस्टीन के कपड़े तय करना शुरू कर दिए और दोस्तों से मिलने पर भी रोकटोक लगा दी. इसके बाद क्रीस्टीन ने जब भी उससे वीडियो कॉल करने के कहा तो जे ने मना कर दिया. तब क्रीस्टीन को कुछ शक हुआ. जब वो भी वो अपना वीडियो भेजता था तो चेहरा नहीं दिखाता था. हालांकि, ऑडियो कॉल और मैसेज भेजता था इस वजह से क्रीस्टीन को ज्यादा शक नहीं हुआ.

पुरुष नहीं, महिला से बातें करती थी महिला

एक बार क्रीस्टीन एक डॉक्यूमेंटरी देख रही थीं जिसमें एक शख्स लड़की बनकर दूसरों से बातचीत करता है. ये देखकर क्रीस्टीन का भी माथा ठनका और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जे के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने लगी. उन्होंने जे के नंबर की तलाशी की तो पता चला कि वो किसी पुरुष का नंबर है. वो सिडनी से न्यूजलैंड गईं और जे से मिलने की जिद की. जिस नाइट क्लब में वो मिलने वाली थीं, वहां जे तो नहीं आया मगर एक लड़की आई जिसने बताया कि वही पिछले 6 महीनों से क्रिस्टीन से बात कर रही थी. उसने क्रिस्टीन से माफी मांगी तो उन्होंने उसे माफ कर दिया और बात को खत्म कर दिया मगर उन्होंने सोशल मीडिया पर दूसरों को चेतावनी दी कि ऑनलाइन डेटिंग के वक्त इन चीजों का खास ध्यान रखें.

