घर में पूरे दिन सिर्फ सोता या वीडियो गेम खेलता है पति, नाराज पत्नी ने बना लिया तलाक देने का मन!

कहते हैं कि एक अच्छा वैवाहिक रिश्ता वही होता है जिसमें पति-पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, उनका ध्यान रखें और जीवन की जिम्मेदारियों को मिल-बांटकर पूरा करें. अक्सर पति-पत्नी जिम्मेदारियां (Adujustments in married couples) तो निभाते हैं मगर ये भूल जाते हैं कि पार्टनर के साथ उन जिम्मेदारियों को बराबरी से बांटा है या नहीं. कई बार तो कपल्स जिम्मेदारी (Responsibility for partners) बांटते भी नहीं हैं और जब एक पर सारा बोझ आ जाता है तो रिश्तों में खटास आने लगती है. एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ और उसने अपने पति से तलाक (Woman wants to divorce husband) लेने का मन बना लिया है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट ने हाल ही में सोशल मीडिया साइट रेडिट (Reddit) के एक पोस्ट के बारे में बताया जो काफी वायरल हो रहा है. रेडिट पर एक ग्रुप में एक पत्नी ने अपने मन की भड़ास निकाली है जिसे जानकर लोग दंग हैं और बहुत लोग उसका साथ दे रहे हैं. महिला ने बताया कि वो नौकरी करती है. उसका ऑफिस घर से काफी दूर है और उसे आने जाने में ही करीब 2 घंटे लग जाते हैं. इस कारण से वो हफ्ते में 70 घंटे से ज्यादा काम करती है. जबकि उसका पति (Husband does not help wife in household chores) एक मेकैनिक है और घर से 15 मिनट की दूरी पर उसका ऑफिस है. इस कारण वो पति को घर की कुछ-कुछ जिम्मेदारियां दे जाती है.

पति की हरकतों से नाराज हुई पत्नी

महिला ने बताया कि उसका पति बहुत आलसी है. जब वो देर रात काम से घर लौटती है तो वो या तो वीडियो गेम खेलता रहता है, या फिर सो जाता है. अपने जूठे बर्तन तक नहीं धोता, इधर-उधर कचरा फैला देता है और घर की साफ-सफाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है. पत्नी का कहना है कि वो अक्सर पति से बाथरूम साफ करने या घर की साफ-सफाई जैसे छोटे कामों में उसका हाथ बंटाने ले लिए कहती है मगर वो उसकी एक नहीं सुनता और अगर करता है तो कई हफ्तों तक कहने के बाद ही करता है. इस कारण से महिला बहुत नाराज है. उसका कहना है कि थके होने के बावजूद वो आकर साफ-सफाई करती है और छुट्टी वाला दिन घर को पूरी तरह से साफ करने में चला जाता है. महिला ने बताया कि अब वो पति से बहुत खफा है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसे तलाक दे दे.

लोगों ने महिला को दी सलाह

इस बात पर सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला का सपोर्ट किया. एक शख्स ने कहा कि आखिर वो ऐसे आदमी के साथ क्यों रह रही है जो उसकी मदद भी नहीं कर सकता. एक ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि वो उसे तलाक दे दे. जबकि एक ने कहा कि उसे सख्त कदम लेना चाहिए. महिला ने एक के जवाब में लिखा कि उसे कभी-कभी लगता है जैसे उसका पति, पति की तरह नहीं, रूममेट की तरह रहता है. यहां तक कि वो रुपये-पैसे से जुड़े खर्चों में भी उसकी बहुत मदद नहीं करता.

