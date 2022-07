वायरल हुआ एक्स बॉयफ्रेंड से जुड़ा महिला का पोस्ट, कहा- 'वो रिश्ता नहीं निभाना चाहता लेकिन...'

इंसान हमेशा ही अपने रिश्तों को खुद ही जटिल बना लेता है. जिन संबंधों को सीधा-सपाट और आसान सा होना चाहिए था, वो आज के वक्त में इतने पेचीदा हो चुके हैं कि एक वक्त ऐसा आता जब उस रिश्ते में बंधे लोग ही इस बात से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए. ब्रेकअप-पैचअप और कैजुअल रिलेशनशिप के इस दौर में जब स्थिति हाथ से निकल जाती है तो लोग अंजान लोगों से भी सलाह मांगने को तैयार हो जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला का पोस्ट (woman share ex boyfriend related post) चर्चा में है जो अपने रिलेशनशिप (relationship advice) को लेकर इसी तरह अंजान लोगों से राय ले रही है.

सोशल मीडिया साइट कोरा (Quora) पर अक्सर लोग अपने सवालों को पूछते हैं. कई बार वो अपना नाम इस्तेमाल कर के सवाल पूछते हैं तो कई बार अपनी पहचान छुपा देते हैं. उनके प्रश्नों का उत्तर अंजान लोग देते हैं. इन दिनों एक महिला का पोस्ट इस साइट पर वायरल हो रहा है जिसने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड (Ex boyfriend not letting go) से जुड़ा एक सवाल पूछा है. यूं तो ये सवाल काफी हैरान करने वाला है मगर अधिकतर लोगों ने उसकी चिंता को हल करने की कोशिश की है.

महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी चिंता

पहले जान लीजिए कि महिला की चिंता क्या है. उसने पूछा- “ऐसा क्यों है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे साथ अभी भी सोना चाहता है मगर रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता? उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे दुखी नहीं करना चाहता.” महिला के सवाल के अनुसार उसका पुराना पार्टनर उसके साथ फिजिकल तो होना चाहता है मगर रिश्ता नहीं निभाना चाहता. इस गंभीर सवाल का लोगों ने भी काफी गंभीरता से जवाब दिया है.

महिला के सवाल पर इस जवाब की बहुत तारीफ हो रही है. (फोटो: Quora)

वायरल हो रहा है शख्स का जवाब

सबसे ज्यादा जिस जवाब को पसंद किया गया है वो ट्रॉय स्टैंबॉ नाम के एक शख्स ने दिया है जो अमेरिका के हैरिसबर्ग एरिया कम्यूनिटी कॉलेज में पढ़ा है. ये जवाब यूं तो दो साल पुराना है मगर आज भी कई ऐसी महिलाओं के लिए प्रासंगिक है जो रिश्तों में इस तरह की मुश्किल से जूझ रही हैं. शख्स ने कहा- “उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें दुखी कर रहा है या नहीं. वो सिर्फ तुम्हारे साथ गलत काम करना चाहता है और वही हरकत वो दूसरी औरतों के साथ भी करना चाहता है. तुम सिर्फ उसका एक घिनौना राज बनकर रह जाओगी. वो तुम्हारा इस्तेमाल करता रहेगा और तुम इस स्थिति से तब तक गुजरती रहोगी जब तक तुम परेशान नहीं हो जाती. वो तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहता क्योंकि वो जानता है कि पहले भी रिश्ता नहीं चल पाया था और आगे भी नहीं चल पाएगा. वो तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं देना चाहता. वो अच्छा इंसान नहीं है!”

इस जवाब को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसके अलावा भी कई लोगों ने महिला को समझाया है कि वो उस शख्स से दूरी बना ले.

