पति के साथ रोमांस को रिकॉर्ड कर रही थी महिला, गलती से शुरू हो गया फेसबुक लाइव! पिता ने देख लिया Video

अक्सर कपल्स अपने प्राइवेट मोमेंट को रिकॉर्ड (Recording Private Moment on Camera) करना चाहते हैं. कई कपल्स का दावा है कि ऐसा करने से उनके बीच प्यार बढ़ता है और वो ज्यादा रोमांटिक मूड में आ जाते हैं मगर कई बार प्राइवेट पलों (Couple Recorded Romantic Moments on Camera) को रिकॉर्ड करना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है. हाल ही में एक महिला ने अपने ऐसे ही एक अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर कर सभी को चौंका दिया.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक यूजर @rroberson16 ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर बताया कि एक बार उसके और उसके पति के साथ ऐसी घटना घट गई जिसने उसे बेहद शर्मिंदा कर दिया. महिला ने बताया कि पिछले साल वो अपने इंटिमेट मोमेंट को कैमरे में कैद करना चाह रहे थे जब अचानक से फेसबुक पर लाइव (Couple Start Facebook Live by Mistake During Romance) शुरू हो गया. इस लाइव को कई लोगों ने देख लिया जिसमें महिला के पिता (Father Saw Daughter’s Romance on Facebook) भी शामिल थे.

महिला के पोस्ट पर कई लोगों ने रिएक्शन दिए हैं. (फोटो: Tiktok)

महिला के पिता ने भी देख लिया वीडियो

ये सुनकर ही आप दंग हो गए होंगे. वैसे महिला का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था. उसने बताया कि पता नहीं कैसे मगर फेसबुक पर लाइव वीडियो शुरू हो गया और करीब 46 लोगों ने वीडियो देख लिया. उनमें से एक उसके पिता भी थे. एक बच्चे की मां ने वीडियो में कहा कि उसके एक दोस्त ने तुरंत इस बात की जानकर उन्हें फोन कर दी तब जाकर उन्होंने वीडियो को बंद किया. जब उसने ये ध्यान दिया कि पिता ने भी वीडियो देख लिया तो महिला एक हफ्ते तक इस बात से शर्मिंदा होकर रोती रही.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट

मगर महिला का पति काफी सपोर्टिव था और घटना के एक साल बाद भी वो इस बात ठहाके मारने लगता है. उसने महिला को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि ये कोई चिंता का विषय भी है. हालांकि सोशल मीडिया पर कमेंट कर लोगों ने हैरानी जताई. कई लोग तो महिला के इस एक्सपीरियंस को सुनकर डर गए. उन्होंने कहा कि ये नए तरीके का खतरा पता चला है जिसके लिए हम आगे से सतर्क रहेंगे. एक अन्य शख्स ने मजाक में कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मेरी आत्मा उसी वक्त मेरे शरीर को छोड़कर बाहर निकल गई होती.

