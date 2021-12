एयरपोर्ट पर महिला ने कर दी ऐसी हरकत कि घूर-घूर कर देखने लगे लोग! पुलिस ने तुरंत कर लिया गिरफ्तार

कंटेंट क्रिएटर्स (Content Creators) अपने वीडियोज को फेमस बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. पब्लिक प्लेसेज पर वो ऐसी-ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं. कभी किसी का सामान चुरा लेना तो कभी कोई अजीबोगरीब (Weird Things Done in Public) हरकत करना लेकिन हाल ही में एक महिला ने एयरपोर्ट पर ऐसी हरकत कर दी है जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल, महिला ने एयरपोर्ट पर न्यूड वीडियो (Woman Record Nude Video at Airport) शूट किया जिसे देखकर लोग हैरान हो गए.

सोशल मीडिया पर सिसकाई (Siskaeee) नाम से फेमस एडल्ट कंटेंट क्रिएटर (Adult Content Creator) ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिया है कि उसके बाद उनकी खूब चर्चा हो रही है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया (Indonesia) के योग्याकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Yogyakarta International Airport) पर महिला सेमी न्यूड होते नजर आईं. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल (Woman Nude at Airport Video) भी होने लगा. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

एयरपोर्ट पर महिला ने की अश्लील हरकत

वीडियो में नजर आ रहा है कि महिला ने मास्क लगाया है और एयरपोर्ट पर ही पब्लिक न्यूडिटी करते नजर आ रही हैं. उनके पीछे अन्य पैसेंजर आते-जाते दिख रहे हैं. ये मामला पिछले महीने से सामने आया था. तब से पुलिस महिला की तलाश कर रही थी. 4 दिसंबर को महिला को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार एयरपोर्ट स्टाफ का मानना है कि वीडियो अक्टूबर में बनाया गया था. इसके अलावा पुलिस ने ये भी दावा किया कि महिला ने अपने टॉप के नीचे ब्रा नहीं पहनी थी जिससे वो अंदाजा लगा रहे हैं कि उसने ये कृत करने का पहले से प्लान बनाया था.

12 साल के लिए जा सकती है जेल

पुलिस ने कहा कि एयरपोर्ट पर न्यूडिटी किसी भी तरह से बर्दाशत नहीं की जा सकती. पब्लिक प्लेस में अश्लीलता की कोई जगह नहीं है. रिपोर्ट्स की मानें तो महिला को एक ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था. अब अगर महिला के अपराध सिद्ध होते हैं तो उसे 12 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. आपको बता दें कि इंडोनेशिया में पॉर्नोग्राफी के खिलाफ कानून बहुत सख्त हैं.

