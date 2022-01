VIDEO: लाइव के दौरान महिला रिपोर्टर को कार ने मारी टक्कर! हादसे के बाद भी करती रही रिपोर्टिंग

आपने अक्सर देखा होगा कि पत्रकार (Famous Reporting Videos) अपनी जान पर खेलकर आपके लिए कई बार ऐसी-ऐसी खबरें निकालकर लाते हैं जो उनकी निडरता के बिना पता चल पाना मुश्किल होता है. कई बार रिपोर्टर्स बेहद दुर्गम परिस्थितियों में रिपोर्टिंग करते हैं. आंधी-तूफान के बावजूद भी वो कभी हार नहीं मानते. इन दिनों एक ऐसी ही पत्रकार का वीडियो खूब वायरल (Reporter Viral Video) हो रहा है जिसने चोट लगने के बावजूद भी हार नहीं मानी और टीवी पर लाइव रिपोर्टिंग (Reporter Hit By Car During Live Reporting) करती रही.

इन दिनों अमेरिका के वेस्ट वर्जिनिया (West Virginia, America) से एक रिपोर्टर का वीडियो खूब चर्चा में है. टोरी यॉर्गे (Tori Yorgey) नाम की ये रिपोर्टर WSAZ-TV चैनल की रिपोर्टर है जो हाल ही में डनबर (Dunbar) शहर में सड़क पर पाइप लाइन के टूट जाने और सड़कों पर जलभराव की खबर रिपोर्ट (Report of water main break) कर रही थी जब उनके साथ एक बेहद हैरान करने वाली घटना घटी.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc

— Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022