अंजान लोगों को कांच की बोतल में महिला बेचती है घिनौनी चीज! हर हफ्ते करती है 37 लाख रुपये की कमाई

दुनिया में कई अजीबोगरीब तरह के प्रोफेशन (Weird Profession Around the World) होते हैं. मगर कहते हैं ना- ‘गंदा है पर धंधा है ये!’ लोग पैसे कमाने (Earn Money through Weird Method) के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. मगर इन दिनों एक महिला काफी सुर्खियों में है. इस महिला के बारे में जानकर आप ये भी कहेंगे कि लोग कुछ भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं. दरअसल, जिस महिला की हम बात कर रहे हैं वो अंजान लोगों को कांच की बोतल में अपनी पाद (Woman Earn Money Through Fart) बेचती है!

बेशक आप ये सुनकर दंग हो गए होंगे मगर ये सच है. अमेरिकन रिएलिटी शो ’90 Day Fiancé’ से चर्चा में आईं स्टेफनी मैटो (Stephanie Matto) ने जितना टीवी पर नजर आकर नहीं कमाया उससे कहीं ज्यादा वो एक अजीबोगरीब काम को कर के चर्चा में आ गई हैं. स्टेफनी अंजान लोगों को ऑनलाइन अपनी पाद (Woman Sell Fart Online) बेचती हैं. सुनकर हैरानी जरूर होगी मगर इस काम से वो लाखों रुपये भी कमाती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Stephanie Matto (@stepankamatto)



कैसे निकलती है इतनी गैस?

स्टेफनी ने इंस्टाग्राम पर अपने एक वीडियो में फार्ट बेचने का पूरा प्रोसेस (Process of Selling Fart) समझाया. अच्छी गैस के लिए वो अपने खान-पान पर बहुत ध्यान देती हैं. वो बीन्स, प्रोटीन मफिन, उबले हुए अंडे, प्रोटीन शेक, और दही, नाशते में खाती हैं. इसके बाद जब उन्हें गैस बनना शुरू होती है तो वो उसे कांच की छोटी बोतल में भर लेती हैं. मगर इस बोतल में वो पहले से फूलों की पत्तियों को डाले रहती हैं. इस तरह वो गैस की तीव्र दुर्गंध को कम करती हैं और जो लोग उसे खरीदते हैं उन्हें फूल की भी खुशबू आती है.

लाखों की होती है कमाई

अब करते हैं पैसों (Money Earned by Selling Fart) की बात. कांच की एक छोटी बोतल को वो 1 लाख रुपये तक में बेचती हैं. शेयर किए वीडियो में स्टेफनी ने बताया कि कई बार वो सिर्फ एक हफ्ते में ही 37 लाख रुपये तक की कमाई कर लेती हैं. जार के साथ वो अपने ग्राहकों के लिए एक पर्सनल नोट भी लिख देती हैं. उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अलग-अलग चीजों को लेकर सनक सवार होती है.

View this post on Instagram A post shared by Stephanie Matto (@stepankamatto)



पुराने अंडरगार्मेंट्स और साबुन वाले पानी की होती है डिमांड

दूसरों की पाद को सूंघने वाले भी कम नहीं हैं. इसलिए लोग उनसे उनकी पाद खरीदने की डिमांड करते हैं. कई लोगों ने तो उनसे उनके पहने हुए अंडरगार्मेंट्स भी मांग लिए हैं. यही नहीं, लोगों ने उनसे उनके बाल और नहाने के बाद निकला साबुन वाले पानी की भी मांग की है.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News