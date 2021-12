गूगल मैप पर महिला को दिख गए 3 साल पहले मर चुके पिता! तस्वीर देखते ही उड़ गए होश

अपने किसी नजदीकी को खो देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होता है, खासकर माता-पिता, जो हमें जन्म देते हैं, पालपोस कर बड़ा करते हैं, जिनके सहारे हम जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जीते हैं. उनके चले जाने के बाद उनकी यादें रह जाती हैं. ऐसे में अगर उनके बारे में या उनकी जिंदगी के बारे में कुछ भी पता चलता है तो बहुत खुशी होती है और उत्सुकता बढ़ जाती है. कुछ महीनों पहले एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ जिसने अपने पिता को 3 साल पहले खो दिया था मगर अचानक उसे उसके पिता गूगल मैप (Woman Saw Dead Father on Google Map) पर नजर आ गए.

ये खबर सभी को चौंका रही है. चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या. इंग्लैंड के कॉर्नवॉल (Cornwall, England) में रहने वाली ट्विटर यूजर कारेन (Karen) ने इसी साल जून में एक ट्वीट किया जिसे लोगों का बहुत प्यार मिला. महिला ने बताया कि वो गूगल मैप (Woman Saw Dad’s Photo on Google Map after Death) के स्ट्रीट व्यू फीचर के जरिए अपना घर देख रही थी जब उसे अचानक अपने पिता की तस्वीर दिख गई.

My dad died 3 years ago, but on Google maps he is still doing some gardening which he loved. pic.twitter.com/fCEFmmn7fD — Hippy chick in Cornwall (@KarenBu32946258) June 17, 2021



गूगल मैप पर गार्डेनिंग करते दिखे महिला के पिता

हैरानी की बात ये थी कि कारेन के पिता की 3 साल पहले मौत हो चुकी थी. दरअसल, गूगल मैप के स्ट्रीट व्यू से कारेन जिस तस्वीर को देख रही थीं वो पिता की मौत के पहले की ही थी. गूगल की ये सेवा हर दिन या हर महीने अपडेट नहीं होती है. ये काफी लंबे अंतराल के बाद ही अपडेट हो पाती है. ऐसे में जब कारेन ने घर देखा तो उन्हें पिता की तस्वीर नजर आई जो गार्डेनिंग कर रहे थे. उन्होंने बताया कि गार्डेनिंग करना उन्हें बहुत पसंद था इसलिए जब उनकी नजर इस तस्वीर पर गई तो वो दंग रह गईं.

Hi @KarenBu32946258 I couldn’t stop thinking of ur dad’s pic on Google Maps, so I made this! I hope you like it <3 (@risingtraaash on IG) pic.twitter.com/LFU6ObWqk5 — Cempazuchitl Zine (IG: @cempa_zine) (@Cempa_zine) June 30, 2021



कारेन को पेंटिंग के रूप में मिला खास तोहफा

कारेन के इस ट्वीट को 51 हजार से ज्यादा लाइक मिले और 3 हजार के करीब रीट्वीट मिले. इस पोस्ट पर लगभग सभी लोगों ने कारेन को खूब प्यार भेजा. कई लोगों ने ये लिखा कि इस पोस्ट को पढ़कर और कारेन के पिता को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए. जबकि एक शख्स ने तो कारेन को बहुत ही खूबसूरत तोहफा दे डाला. उसने कारेन के पिता की इसी तस्वीर की पेंटिंग बना दी. उनका कहना था कि गूगल मैप कभी न कभी अपडेट हो जाएगा और तस्वीर चली जाएगी मगर ये पेंटिंग हमेशा उनके साथ रहेगी.

