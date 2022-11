ब्लैकबोर्ड पर चॉक से बना दी खूबसूरत पेंटिंग, करिश्मे से कम नहीं है महिला का हुनर! वीडियो हुआ वायरल

पेंसिल, पेन, पेंट ब्रश तो कोई भी पकड़ लेगा, पर बड़ी बात है उस पेंसिल, पेन आदि से खूबसूरत चित्रों को बनाना. आर्ट हर किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि स्केचिंग और रंगों से इमोशन्स को आर्ट के जरिए व्यक्ति किया जाता है. जो लोग इसके महारथी होते हैं, उनकी तारीफ होना तो जरूरी है. आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसकी भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि उसमें एक महिला ने कुछ ही देर में इतना खूबसूरत चित्र बना दिया कि आप देखते ही रह जाएंगे. बड़ी बात ये है कि चित्र सिर्फ चॉक (sketch on blackboard with chalk) से बनाया गया है.

ट्विटर अकाउंट @ValaAfshar पर अक्सर अजब-गजब (amazing video) पोस्ट शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें एक महिला ब्लैकबॉर्ड (woman sketching on blackboard viral video) पर कुछ बनाती दिख रही है. स्कूल के समय में यूं तो हर कोई ब्लैकबोर्ड (chalk sketching on blackboard) पर अजीबोगरीब चित्र बनाकर मस्ती करता है और आपने भी ब्लैकबोर्ड पर फनी चीजें बने देखा होगा, पर हमारा दावा है कि आपने इस तरह का खूबसूरत चित्र कभी ब्लैकबोर्ड पर सिर्फ चॉक की मदद से बने नहीं देखा होगा.

It is hard to imagine that one can use chalk to draw this beautifully pic.twitter.com/mAiPjyPCWV

— Vala Afshar (@ValaAfshar) November 3, 2022