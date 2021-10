रात में हथौड़ा साथ लेकर सोती है महिला, ऑनलाइन टैक्सी से जुड़े एक बुरे अनुभव से हुई दहशत!

कभी न कभी आपने ऐप के जरिए चलने वाली टैक्सी (App Based Taxis) की सेवाएं तो जरूर ली होंगी. बड़े शहरों में जहां चीजें दूर-दूर मौजूद होती हैं, वहां ऐसी टैक्सी (Online Taxi Service) बड़ी कारगर साबित होती हैं. लोगों को भी ट्रैविल करने में मुश्किल नहीं होती है. मगर इन टैक्सियों का इस्तेमाल करने वाली इंग्लैंड (England) की एक महिला के साथ एक बेहद हैरान करने वाली घटना घटी है. महिला का अनुभव इतना डरावना है कि अब वो अपने साथ रात में सोते वक्त हथौड़ा (Woman Sleeps with Hammers) लेकर सोती है.

साउथ लंदन (South London) में रहने वाली 25 साल की महिला एमिली सोसावी (Amele Sossavi) एक टीचर हैं और हाल ही में उनके साथ ऑनलाइन टैक्सी को लेकर बेहद डरावना अनुभव हुआ है जिसके बाद से वो अपने साथ रात में हथौड़ा लेकर सोती हैं. बीते 20 सितंबर को एमिली अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रही थीं तब उन्होंने अपने एक सूटकेस को ले जाने के लिए ऊबर टैक्सी (Uber Taxi) बुक की. टैक्सी वाले का नाम हबीबी (Habibi) था. एमिली उससे बातें कर रही थी कि अचानक टैक्सी वाले ने उसका नंबर मांग लिए. एमिली को कुछ अजीब महसूस हुआ इसलिए उसने एक गलत नंबर टैक्सी वाले को बता दिया. मगर 2 दिन बाद एमिली को घर के बाहर एक नोट मिला जो वही ड्राइवर छोड़ गया था. नोट में लिखा था- “हाय, मैं हबीबी, तुम्हारा नंबर लग नहीं रहा था. मुझे इस नंबर पर कॉल करो.” ड्राइवर ने नोट में अपना नंबर भी लिख दिया था. उस वक्त एमिली घर पर नहीं थी. जब वो घर लौटकर आई और उसने नोट देखा तो वो दंग रह गई.

**TW HARASSMENT/STALKING** @UberUK I find it incredible alarming that one of your drivers has come to my house multiple times to harass me after dropping me at my destination. What is your vetting process ?? Why are women not feeling safe in your drivers vehicles ??? *THREAD* pic.twitter.com/fTpDR8m6pj

— Je m’en fous🇹🇬🇫🇷 (@Heyits_Amele) September 29, 2021