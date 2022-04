VIDEO: चोरी हो चुके पालतू कुत्ते से 5 साल बाद मिल फूट-फूटकर रोने लगी महिला, डॉग ने भी खूब किया प्यार

इंसान और जानवर का संबंध बेहद खास होता है. लोग अपने घर में जानवर समझकर जिन्हें पालते हैं, वो कब उनकी जिंदगी बन जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता. जानवर भी अपने मालिक के मोह में किसी भी हद तक जा सकते हैं. ऐसे में अगर दोनों किसी वजह से बिछड़ जाएं तो उनकी जिंदगी तबाह सी हो जाती है. ऐसा ही कुछ एक महिला के साथ हुआ जब उसका पालतू कुत्ता 5 साल (Woman meets pet dog after 5 years) पहले चोरी हो गया. मगर 5 साल बाद जब फिर से उसकी मुलाकत अपने कुत्ते (Dog recognise owner after 5 years) से ही हुई तो वो फूट-फूटकर रोने लगी.

इस खबर के बारे में ज्यादा जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि ये एक वायरल वीडियो है, इसलिए ये वीडियो जिस दावे के साथ वायरल हो रहा है, न्यूज18 हिन्दी उस दावे की पुष्टि नहीं करता. ट्विटर अकाउंट गुड न्यूज मूवमेंट (Good News Movement) अपने सकारात्मक वीडियोज के लिए फेमस है. इस अकाउंट पर एक से एक वीडियोज दिख जाते हैं जो आपके दिल को छू लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत इमोशनल (Emotional Dog video) कर रहा है.

Dog and owners are reunited after 5 years apart. This dog was stolen and family thought they’d never see dog again. pic.twitter.com/MBYZz52uCN

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMoveme3) April 11, 2022