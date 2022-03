कीमती कार को पालतू जानवर की तरह पट्टे से बांधकर टहलाने निकली महिला! करोड़ों रुपयों की है मालकिन

सोशल मीडिया अजब-गजब वीडियोज (Amazing videos) का भंडार है. यहां आपको कई बार ऐसे वीडियोज दिख जाते हैं जो तेजी से वायरल होने लगते हैं. कई लोग अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पर दर्शाते हैं तो कई लोग अपनी अमीरी को दर्शाने लगते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसमें एक महिला अपनी कीमती कार को किसी पालतू जानवर (Woman takes out car for walk like pet dog) की तरह सड़क पर टहलाने के लिए निकली.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड (England social media influencer) की रहने वाली मेरिनेला बेजर (Marinela Bezer) सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं. इसके अलावा वो एक लग्जरी डिजाइनर ब्रांड मालिनी ऑफिशियल की मालिकन हैं और डॉक्टर डेंट नाम के एक डेंटल प्रोडक्ट को भी उन्होंने लॉन्च किया था. उनका इंस्टाग्राम उनके ग्लैमरस अंदाज से भरा रहता है. वो अपनी लग्जरी लाइफ से जुड़ी कई फोटोज को शेयर करती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Marinela Bezer (@marinelabezer)



पालतू जानवर की तरह कार को टहलाते नजर आई महिला

हाल ही में मेरिनेला ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वो अपनी मेक्लेरन स्पोर्ट्स कार (McLaren sports car) को टहलाने ले जाती नजर आ रही हैं. वीडियो की शुरुआत में वो ग्लैमरस ड्रेस और हाई हील में किसी रेगिस्तानी इलाके में हाथ में पट्टा लिए चलती दिख रही हैं. ऐसा लग रहा है कि वो किसी पालतू जानवर (Woman takes car for a walk like pet animal) को टहला रही हैं जो उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है. वो एक जगह खड़े होकर रस्सी खींचती हैं और फिर उसे आगे लेकर बढ़ने लगती हैं. मगर हैरानी तब होती है जब वीडियो सामने से उनके पालतू जानवर को दिखाता है. सामने से दिखने पर पता चलता है कि वो कोई जानवर नहीं, कार है जिसे वो पालतू जानवर की तरह टहलाते हुए ले जा रही हैं.

8 करोड़ की कार को टहलाते नजर आई महिला

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो दुबई के रेगिस्तान में शूट किया गया है. वीडियो में नजर आ रही कार मेक्लेरन की कीमत 8 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इंस्टाग्राम वीडियो पर कमेंट कर कई लोगों ने उनकी तारीफ की है. कई लोग उन्हें प्रिसेस बता रहे हैं. जबकि कई ने तो उनसे उनकी फिट बॉडी का राज पूछ लिया और वर्कआउट प्लान बताने को कहा. एक ने तो ये भी पूछ लिया कि महिला एक हाथ से कार कैसे खींच रही है. आपको बता दें कि ये एक टिकटॉक ट्रेंड है जो काफी वायरल हो रहा है.

