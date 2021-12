महिला के साथ पहली डेट पर गए शख्स का पेट हुआ खराब, कार में ही आ गया तेज प्रेशर तो पड़ गए लेने के देने!

विदेशों के अलावा अब भारत में भी डेट कल्चर तेजी से बढ़ता जा रहा है. लोग डेटिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर उनके साथ डेट पर जाते हैं जिससे वो एक दूसरे को बेहतर ढंग से जान सकें. मगर कई बार डेट्स बुरी तरह बर्बाद (Viral Bad Date Experience) हो जाती है. एक महिला ने हाल ही में अपनी पहली डेट के बारे में बताया जब शख्स का पेट खराब हो गया (Man Had Stomach Upset on Date) और उसे कार में ही तेज प्रेशर (Man Got Poop Pressure on Date) आ गया. सोशल मीडिया पर महिला से जुड़ा पोस्ट जितना हैरान करने वाला है, उतना ही फनी भी है.

द सन वेबसाइट कि रिपोर्ट के अनुसार @grey.collective नाम की टिकटॉकर ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपनी एक अजीबोगरीब डेट के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि वो एक बार एक शख्स के साथ पहली बार डेट पर गई थीं जब उन्हें पता चला कि उसका पेट खराब (Man Stomach upset on first date) है. जितनी देर वो रेस्टोरेंट में रहे, उतनी देर में शख्स कई बार बाथरूम हो आया. ये महिला के लिए थोड़ी ऑकवर्ड डेट (Awkward Date) थी मगर उन्होंने उस वक्त तक उसे नजरअंदाज किया.

महिला ने अपने टिकटॉक पर डेट के बारे में बताया. (फोटो: Tiktok)

गाड़ी में ही शख्स को आ गया प्रेशर

टिकॉटक यूजर क्रिस्टी ने जो वीडियो शेयर किया है वो काफी देखा जा रहा है. वीडियो को 27 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. महिला ने वीडियो में बताया कि जिस शख्स के साथ वो डेट पर गई थी उसका पेट खराब हो था. इस वजह से उन्होंने जल्दी रेस्टोरेंट से निकलने का फैसला किया. शख्स क्रिस्टी को घर छोड़ने जा रहा था कि उसे अचानक गाड़ी में ही तेज प्रेशर आ गया. उसके समझ नहीं आया कि वो क्या करे तो उसने एक घर के सामने जाकर गाड़ी रोक दी और बताया कि वो उसके माता-पिता का घर है.

पहली डेट पर माता-पिता के घर पॉटी करने गया शख्स

ये बात जानकर क्रिस्टी दंग रह गईं. उन्हें लगा कि जिस घर के अंदर जाकर उसे शख्स के माता-पिता से मिलना चाहिए था उस घर के बाहर वो अकेली कार में बैठी हुई है. महिला ने कहा कि शख्स तेज कदमों से घर के अंदर गया और सीधे बाथरूम में घुस गया. जब लोगों ने महिला की इस डेट के आगे का हाल पूछा तो उसने एक और हैरान करने वाली बात बताई जिसे जानकर लोग खुश हो गए. लोगों ने पूछा कि क्या क्रिस्टी उस शख्स के दोबारा मिली, तो क्रिस्टी ने कहा कि उसने उसी शख्स के साथ शादी कर ली और अब दोनों पति-पत्नी हैं.

