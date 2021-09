प्लेटफॉर्म पर लड़के को अपनी कुर्सी बनाकर बैठ गई महिला, सोशल मीडिया पर फोटो देख भड़क गए लोग

सोशल मीडिया पर अक्सर कई अजीबोगरीब फोटोज (Weird Photos) और वीडियोज वायरल होने लगते हैं जिन्हें देखकर लोग अलग-अलग राय बना लेते हैं. इन फोटोज को लेकर कई बार लोगों में बहस भी छिड़ जाती है. इन दिनों एक ऐसी ही फोटो खूब वायरल हो रही है जिसमें एक लड़की, लड़के को अपनी कुर्सी (Woman sitting on Boy Chair) बनाकर उसी पर बैठ गई. ऐसा उसने कहीं अकेले में नहीं, बल्कि एक रेलवे स्टेशन (Railway Station) के सबवे प्लेटफॉर्म पर किया. जब से ये फोटो वायरल (Woman sitting on boy viral photo) हुई है तब से ही सोशल मीडिया यूजर इस फोटो पर अपनी अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक (Tiktok) पर मौजूद एक यूजर @sti1es ने ये वीडियो अपने अकाउंट से पोस्ट किया है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो पर हजारों लोग कमेंट कर चुके हैं. सबसे पहले वीडियो से जुड़ी फोटो इंस्टाग्राम पर ‘सबवे क्रीचर्स’ (Subway Creatures) नाम के अकाउंट ने पोस्ट की थी. फोटो में नजर आ रहा है कि लड़का अपने हाथों और घुटनों के बल पर प्लेटफॉर्म की जमीन पर झुका हुआ है और लड़की उसके ऊपर बैठी हुई है. इस फोटो के साथ अकाउंट पर कैप्शन में लिखा है- “सुना था कि पुरुषों में शिष्टाचार खत्म हो चुका है.” इस तंज भरे कैप्शन का लोग समर्थन कर रहे हैं और लड़की की आलोचना कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था जबकि कुछ लोग तो उसके लिए और भी भद्दी-भद्दी बातें लिख रहे हैं.

Omg girl using boy as a chair person has a tik Tok pic.twitter.com/lnVXSZRPbz

— melodawg (@melodawgs) September 18, 2021