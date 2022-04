महिला को चला बॉयफ्रेंड की बेवफाई का पता, बदला लेने के लिए बन गई नकली HR, ऐसे सिखाया सबक!

प्यार में अगर धोखा मिल जाए तो आदमी या तो हताश होकर टूट जाता है या फिर सब कुछ भुलाकर अपने लिए नई जिंदगी का निर्माण करता है. मगर कुछ लोग तीसरा रास्ता भी अपनाते हैं. वो है बदले का रास्ता. लोग अक्सर जब रिलेशनशिप में मात खा जाते हैं तो बदला लेने पर तुल जाते हैं. ऐसे में वो ये भी नहीं सोचते कि उनके द्वारा अपनाए जाने वाला रास्ता सही है या गलत. हाल ही में ऐसा ही कुछ एक महिला (Woman took revenge from cheating boyfriend) ने भी किया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार कायला (Kylah) नाम की महिला ने सोशल मीडिया साइट टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर कर लोगों को अपने एक्स बॉयफ्रेंड और पिछले रिलेशनशिप के दर्द से जुड़ी जानकारी दी जिसके बारे में जानकर लोगों को अफसोस तो हुआ मगर जब उन्होंने बताया कि उन्होंने बदला (woman pretended to be job recruiter to take revenge) कैसे लिया तो कई लोग उनकी तारीफ करने लगे.

महिला ने टिकटॉक पर अपने बदले के बारे में लोगों को बताया. (फोटो: Tiktok)

नकली एचआर बन गई महिला

कायला ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनके बॉयफ्रेंड का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और बदला लेने की ठान ली. कायला ने काफी सोच समझकर बदला लेने का प्लान बनाया. इसके लिए उन्होंने नकली एचआर बनकर बॉयफ्रेंड से संपर्क किया और एक महीने तक नौकरी का प्रोसेस करवाती रहीं. बॉयफ्रेंड को भी लगा नौकरी बदलनी थी इसलिए वो इस पूरे प्रोसेस में लगा रहा. एक महीने बाद उन्होंने शख्स को नौकरी के लिए रिजेक्ट करते हुए बेहद बुरा रिजेक्शन मेल किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो बेकार प्रत्याशी है और उसका सीवी भी बकवास है.

लोगों ने किया महिला का सपोर्ट

महिला के इस आइडिया के बारे में जानकर कई औरतों ने उसकी तारीफ की. एक ने लिखा कि ये सुनकर कायला उसकी हीरो बन गई है. जबकि दूसरे ने कहा कि वो क्वीन है. एक ने लिखा कि बदला लेने की ऐसी लगन देखकर वो कायला पर फिदा हो गई है. हालांकि कई लोगों ने ये भी कहा कि कायला ने कम किया, उसे एक कदम आगे जाते हुए शख्स को फेक ऑफर लेटर भेजना चाहिए था और फिर उसे उसकी असली नौकरी से रिजाइन करवा देना चाहिए था जिससे उसकी वो नौकरी भी हाथ से चली जाती. बहुत से लोगों को कायला का ये प्लान बुरा लगा. लोगों ने उसकी हरकत को बचकाना बताया.

