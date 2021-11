एक्स हसबैंड को मारने के लिए महिला ने वेबसाइट से बुक किया हत्यारा, खड़ी हुई ऐसी मुसीबत कि हो गई 9 साल की जेल!

इंटरनेट की आभासी दुनिया बहुत ही विचित्र होती है. यहां आपको ऐसी-ऐसी चीजे आसानी से मिल जाती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता है. एक क्लिक पर आपको यहां पेंसिल से चित्र बनाना भी सिखाया जाता है और बम बनाना भी. इंटरनेट से कंपनी में काम करने के लिए कर्मचारी भी मिल जाते हैं और हत्यारे (Hire Hitman from Internet) भी! शायद आप ये सुनकर शॉक हो गए होंगे कि हत्यारे कैसे मिलते हैं. दरअसल, हाल ही में एक महिला ने इंटरनेट के जरिए अपने पूर्व पति की हत्या (Woman Hire Hitman to kill Ex Husband) करवाने के लिए एक हत्यारे को बुक करने के लिए एक अंजान वेबसाइट (Woman hire hitman from website) का सहारा लिया. मगर उसका ये दांव उल्टा पड़ गया.

अमेरिका के मिशिगन (Michigan Woman Tries to Hire Murderer) की रहने वाली 52 साल की वेंडी वेन अपने एक्स हसबैंड को जान से मरवाना चाहती थीं. उन्हें एक हिटमैन की तलाश थी. इंटरनेट पर काफी तलाश करने के बाद उन्हें एक वेबसाइट मिली जिसका नाम था RentAHitman.com. वेंडी को लगा कि ये वेबसाइट ऑनलाइन हत्यारे मुहैया करवाती है इसलिए उन्होंने वेबसाइट से संपर्क किया. मगर वेंडी की चोरी पकड़ी गई और उन पर केस शुरू हो गया है. अब उनको कम से कम 9 साल जेल की सजा मिलना तय है.

हत्यारा नहीं जासूस हायर करने की थी साइट

अब सवाल ये उठता है कि महिला का ये राज पकड़ में कैसे आया. हुआ यूं कि रेंट अ हिटमैन वेबसाइट असल में हत्यारे नहीं, जासूस मुहैया करवाती है. जो महिलाएं या पुरुष अपने पार्टनर की जासूसी करवाना चाहते हैं या किसी और की जासूसी करवाना चाहते हैं वो इसके जरिए लोगों को हायर कर सकते हैं. वेबसाइट में काम करने वाले लोग खुद को हिटमैन कहते हैं क्योंकि वो राज को पकड़ लेते हैं.

पहले भी लोगों ने किया है हत्यारा बुक करने का ई-मेल

कैलिफोर्निया के रहने वाले बॉब इन्स ने इस वेबसाइट को साल 2005 में रेजिस्टर किया था. तब उन्हें लगा नहीं था कि उनकी वेबसाइट की डिमांड लोगों के बीच इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी. मगर लोग वेबसाइट के नाम को पढ़कर कंफ्यूज हो जाते हैं. बॉब को कई बार ऐसे मेल आए जब लोगों ने उनसे हत्यारा मुहैया कराने की बात कही. बॉब का कहना है कि वो कानून का पालन करते हैं और किसी का खून करवाने की सोच रखने वाले लोगों को कानून के हवाले कर देते हैं. उनका कहना है कि उनकी वेबसाइट के नाम में कोई कमी नहीं है, लोग मूर्ख हैं जो इसे हत्यारा हायर करने वाली साइट समझ लेते हैं.

