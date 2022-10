पालतू सांप ने मालकिन पर ही कर दिया हमला, पिंजड़ा खोलते ही जकड़ लिया हाथ! खौफनाक वीडियो हुआ वायरल

लोगों को पालतू जानवर पालना बहुत पसंद होता है. कोई कुत्ता-बिल्ली पाल लेता है तो कोई गाय-बकरी जैसे जीवों को पालता है. कई देशों में तो लोग शेर-चीता पालने के भी शौकीन होते हैं पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें सांप पालना पसंद है. शेर-चीता या अन्य जीवों को अगर ट्रेन किया जाए तो वो भरोसेमंद हो सकते हैं मगर सांप इतने खतरनाक और अप्रत्याशित होते हैं कि उनपर भरोसा करना आसान नहीं होता. ऐसे में लोगों को बहुत बचकर रहना पड़ता है. इन दिनों एक महिला का वीडियो वायरल (snake attack owner viral video) हो रहा है जिसने अपने घर में अजगर पाला था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई.

ट्विटर अकाउंट ‘डेली लाउड’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक महिला पिंजड़े (woman release snake from cage video) से अपने सांप को आजाद करते दिख रही है. वो तो उससे प्यार से ही पेश आती दिख रही है पर शायद सांप को उतने प्यार की आदत नहीं है!

Snake attacks owner as she tries to take it out of cage 😳🐍 pic.twitter.com/auVgWTttQ8

— Daily Loud (@DailyLoud) October 23, 2022