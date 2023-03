Viral Video: महिला ने दिखाया खौफनाक करतब, 180 डिग्री तक घुमाया सिर! नजारा देख उड़ गए लोगों के होश

अक्सर लोग इंटरनेट पर फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. बहुत से लोगों को आपने अजबगजब करतब दिखाते भी देखा होगा. हालांकि, ऐसे करतब होते खतरनाक हैं और भूलकर भी लोगों को उन्हें खुद से घर पर नहीं ट्राय करना चाहिए. इन दिनों एक महिला का वीडियो वायरल (Woman turn face 180 degrees video) हो रहा जिसने इसी तरह का एक करतब किया है जिसकी कॉपी करना आम लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए हम अपनी बात दोबारा दोहरा रहे हैं कि इसे घर पर करने की कतई कोशिश ना करें!

ट्विटर अकाउंट @uncensoredpromo पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें एक महिला अपना सिर 180 डिग्री (Woman face turn 180 degrees) तक पीछे घुमाते हुए दिख रही है. जी हां, आपने सही पढ़ा, महिला सिर को 180 डिग्री तक घुमा ले रही है. आमतौर पर इंसान अपने सिर को थोड़ा ही पीछे ले जा पाता है, मगर इसमें, दूसरी औरत की मदद से, महिला ये खौफनाक करतब कर ले रही है.

