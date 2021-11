ऑनलाइन डेटिंग के दौरान शख्स ने बताया अपना बदबूदार सीक्रेट! घिनौनी बात सुनकर महिला ने किया ब्लॉक

इन दिनों ऑनलाइन डेटिंग (Online Dating) का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है. लोग इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, चैटिंग करते हैं और अगर आपस में तार जुड़ गए तो वो एक दूसरे से मिलने के लिए और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं. मगर ऑनलाइन डेटिंग का पूरा अनुभव सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना है नहीं. हाल ही में एक महिला ने बताया कि उसे क्यों ऑनलाइन डेट कर रहे एक शख्स को ब्लॉक (Woman Blocks Online Date) करना पड़ा.

मम्सनेट एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें दुनियाभर की मांए रेजिस्टर करती हैं और अपने अनुभव शेयर करती हैं. यहां कई औरतें अंजान बनकर भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं. हाल ही में एक महिला ने ऐसा ही किया. उसने बिना अपना नाम बताए एक अजीबोगरीब किस्सा शेयर किया जो काफी हैरान करने वाला और फनी है. महिला ने बताया कि उसके बच्चे हैं और पति के साथ उसका तलाक हो गया है. करीब 5 महीने ब्रेक लेने के बाद वो फिर से डेटिंग करना चाहती थी इसलिए उसने एक डेटिंग साइट पर एक शख्स से बातें करना शुरू कर दिया था. महिला ने बताया कि उसने एक शख्स को इसलिए ब्लॉक करने का फैसला किया क्योंकि उसने बहुत ही घिनौनी (Man Discussed Weird Thing on Date) बात बोल दी थी.

शख्स ने बताया अपना बदबूदार सीक्रेट

महिला कुछ वक्त से एक शख्स के साथ ऑनलाइन डेटिंग कर रही थी. दोनों के बीच मैसेज के जरिए काफी बातें शुरू हो गई थीं. महिला को वो शख्स अच्छा भी लगने लगा था कि एक दिन उस शख्स ने बताया कि उसने ऐसा खाना बनाया है जिसमें बहुत प्याज पड़ा हुआ है. उसने डिब्बे में खाने को रख दिया और वो उसे पूरा खत्म करेगा मगर ऐसा करने में वो निश्चित है कि वो रात में खूब पाद (Man Talks About Farting with Woman on Date) मारने वाला है. पाद सुनते ही महिला को घिन आ गई और तुरंत ही उसके मन में शख्स के लिए प्यार की भावना कम हो गई और उसने उसे ब्लॉक करने का मन बना लिया. अपनी दुविधा को दूर करने के लिए उसने ये पोस्ट वेबसाइट पर डाला था जिसपर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

कई लोगों ने दिया महिला का साथ

कुछ लोगों ने तो कहा कि वो शख्स महिला से जुड़ाव मेहसूस करता होगा इसलिए वो ये बातें करने में कंफर्टेबल हुआ है. इन बातों में कोई बुराई नहीं है, उसने महिला की ना ही बेइज्जती की और ना ही कुछ आपत्तिजनक कहा है. लोगों ने कहा कि महिला इतनी छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ती है इसलिए वो अकेली है. दूसरी ओर बहुत से लोग उसके समर्थन में आए. एक ने कहा कि महिला को तुरंत ही उसे ब्लॉक कर देना चाहिए क्योंकि आज वो ऐसी बातें कर रहा है, कल इससे भी बुरी बातें करेगा.

