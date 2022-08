शादी में दुल्हन की तरह तैयार होकर पहुंची महिला, फोटो वायरल होने पर लोगों ने समझ लिया समलैंगिक विवाह!

शादी के दिन दूल्हा-दुल्हन की ये ख्वाहिश होती है कि वो सबसे अलग नजर आएं. शादियों में सभी की निगाहें दूल्हे से ज्यादा दुल्हन पर और उसकी सुंदरता पर होती है. इस वजह से दुल्हन के लिए वो पल और भी ज्यादा टेंशन वाला हो जाता है क्योंकि सब उसी को देखते हैं. पर सोचिए कि अगर शादी में मेहमान बनकर आने वाली कोई महिला दुल्हन (Woman wear dress like bride in wedding) की ही तरह तैयार होकर चली आए और सभी की निगाहें दुल्हन (woman wear wedding dress in another wedding) से हटकर उसे देखने लगें तो क्या होगा. हाल ही में ऐसा ही एक महिला के साथ हुआ जिसकी फोटो वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया अकाउंट रेडिट पर अक्सर लोग अजीबोगरीब फोटोज और वीडियो (weird videos) अलग-अलग ग्रुप्स में शेयर करते हैं. हाल ही में ‘r/weddingshaming’ नाम के एक ग्रुप पर ये फोटो पोस्ट की गई जो लोगों को काफी चौंका रही थी. तस्वीर में एक महिला शादी (guest wear dress like bride in wedding) में मेहमान बनकर गई मगर उसने भी दुल्हन की ही तरह का एक गाउन पहन लिया जिसके बाद लोग उसे भी दुल्हन समझने लगे.



दुल्हन की तरह ड्रेस पहनकर शादी में आ गई महिला

फोटो में दोनों का चेहरा छुपाने के लिए फनी इमोजी लगा दिए गए हैं मगर दोनों की ड्रेस लगभग एक जैसी है. जो महिला मेहमान बनकर आई है उसने भी ठीक वैसा ही गाउन पहन लिया है जैसा दुल्हन ने पहन है. यहां तक कि दोनों ने गले में पर्ल का नेकलेस भी एक जैसा ही पहना है. अगर दुल्हन के सिर पर कपड़ा और हाथों में फूल नहीं होते तो ये बता पाना बहुत मुश्किल था कि कौन दुल्हन है और कौन मेहमान.

पोस्ट पर लोगों ने दिया कमेंट

जब रेडिट पर लोगों ने ये तस्वीरें देखीं तो वो भी काफी हैरान हुए. एक ने कहा कि उसे लगा दोनों लेस्बियन दुल्हनें हैं. वहीं एक ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे एक शादी में दो ब्राइड्स हैं. एक ने कहा कि दूसरे की शादी में ऐसी ड्रेस पहनना बेवकूफी है. एक ने कहा कि महिला सिर्फ अपने ऊपर स्पॉटलाइट चाहती होगी इसलिए वो ऐसी ड्रेस पहनकर आ गई. एक ने कहा कि अगर वो ब्राइड्समेड होगी तो फिर ऐसी ड्रेस पहनना समझ आता है मगर ठीक दुल्हन के जैसी ड्रेस पहनना भी बेवकूफी है.

