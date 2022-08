VIDEO: बिकिनी में घूमती औरतों के बीच पहुंच गई साड़ी पहनी महिला, समुद्र किनारे घूंघट काढ़कर करती दिखी सैर

एक प्रसिद्ध कहावत है, ‘जैसा देस, वैसा भेस’, यानी इंसान जिस जगह जाए, वहां के हिसाब से तैयार हो और कपड़े पहने. पार्टी में जाने पर पार्टी वियर, ऑफिस में फॉर्मल, त्योहारों पर एथनिक और जब बीच पर जाना हो तो स्विमवियर. जब बात स्विम वियर यानी स्विमसूट पहनने की आती है तो कई लोग संकोच करने लगते हैं. खासकर भारत में बिकिनी (woman wearing saree on beach) पहनना महिलाओं के लिए आज भी हैरानी की बात मानी जाती है. इस वजह से जब भारतीय औरतें विदेश के बीच पर भी जाती हैं तो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में ही नजर आती हैं. इन दिनों एक वीडियो वायरल (woman in saree among bikini clad women) हो रहा है जिसमें एक महिला साड़ी पहनकर बीच पर टहलती दिख रही है.

ट्विटर यूजर रिशिका गुर्जर ने हाल ही में एक वीडियो ट्वीट किया है जो बड़ा ही फनी लग रहा है. इस वीडियो में एक भारतीय महिला किसी दूसरे देश के बीच पर समुद्र किनारे टहलती दिख रही है. हैरानी इस बात की है कि जहां बाकी की औरतें बिकिनी (Woman wearing saree on beach among bikini clad women) पहनकर घूमते नजर आ रही हैं, वहीं महिला ने साड़ी पहनी है और घूंघट किया हुआ है. आमतौर पर जब भारतीय महिलाएं किसी ऐसी जगह पर जाती हैं तो वो कोशिश करती हैं कि अपने परिवार के तौरतरीकों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी ड्रेसेज पहनें जो वेस्टर्न भी लगें और परिवार के हिसाब से अजीब भी ना लगें.



बीच पर साड़ी पहनी दिखी महिला

जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें तो महिला ने कमाल ही कर दिया. वो पूरी तरह से भारतीय ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही है. उसने लाल रंग की साड़ी पहनी है और अपने सिर पर घूंघट किया है. वो समुद्र की ओर से आती दिख रही है और उसके आसपास बिकिनी पहनी औरतों नजर आ रही हैं. उस महिला को ऐसे देखकर बाकी की औरतें भी थोड़ी हैरान सी लग रही हैं. महिला कैमरे की तरफ देखकर हंस रही है और जब वो थोड़ी और आगे बढ़ती है तो उसके पीछे का नजारा देखकर पता चलता है कि वहां कितनी भीड़ है और हर कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही नजर आ रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- “अरे काकी, कहां पहुंच गई?” वीडियो को 50 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. बहुत से लोग महिला की तारीफ कर रहे हैं. एक ने कहा- गजब, ये होती है अपनी अलग पहचान. एक शख्स ने कहा कि काकी का अंदाज सबसे अलग लग रहा है. एक ने कहा कि महिला संस्कारी है. एक शख्स ने दावा किया कि महिला का पहनावा देखकर लग रहा है कि वो राजस्थानी है. वहीं एक ने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ मगर अपनी संस्कृति नहीं भूलो.

